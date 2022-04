“Me destrozaron la vida”, dijo Mario Bandera tras ser condenado por violencia doméstica

Política

Mario Bandera, excandidato a intendente de Paysandú y exalcalde de Quebracho, habló luego de ser condenado por violencia doméstica y tenencia ilegal de armas. Además, renunció el viernes a sus cargos como convencional nacional y departamental por el Partido Nacional (PN).

En diálogo con 25siete y Radio Fénix, Bandera negó que haya habido violencia, tras la denuncia que hizo su pareja y dijo que “son problemas internos”. “Eso no fue violencia, violencia nunca hubo", acotó.

“Es un malentendido, yo no pegué a nadie ni hice nada...esto fue una vez en siete años de relación y esto es totalmente injusto", aseveró Bandera.

“Yo no soy así, me destrozaron la vida particular, me destrozaron la vida profesional y laboral y la vida política. El fondo de esto es así; cuando uno está en política es una máquina de picar carne", agregó en declaraciones al citado medio.

Con respecto a su continuidad como asesor en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Bandera expresó que eso “no depende” de él.

Con respecto a su trabajo en la CARU, según supo Montevideo Portal, Bandera fue contratado a término y entre lunes y martes Jurídica del organismo evalúa la situación. Sin embargo, las citadas fuentes señalaron que “es un hecho” que Bandera dejará de trabajar para el organismo, donde se encontraba asesorando en su rol de escribano en lo que refería al “Estatuto del Personal de la CARU”.

El Frente Amplio (FA) en Paysandú expresó en un comunicado su “más enfático repudio ante los hechos de violencia de género perpetrados por el involucrado” y su “solidaridad y apoyo para con las víctimas de este lamentable suceso; y de todas aquellas que diariamente lo siguen padeciendo”. Además, pidió que deje su cargo.

El caso estuvo a cargo del fiscal de 3er Turno de Paysandú, Carlos Motta. Motta explicó a Montevideo Portal que Bandera deberá cumplir en ese lapso “con trabajo comunitario, presentación en la seccional policial más cercana, tratamiento psicológico y uso de tobillera electrónica”.

La denuncia se radicó en la noche del miércoles por parte de su pareja, tras una discusión en la casa donde viven ambos junto a su hijo. El Observador informó que la pareja de Bandera, la directora de Hacienda de la Intendencia de Paysandú Andrea Bottesch, lo denunció ya que en la discusión el ahora condenado pasó por delante de ella y el hijo que tienen de tres años con un arma, y rompió con una cuchilla varios objetos de la casa, como una planta, cortinas y arrancó la moquete de la escalera.

Bandera tiene una extensa trayectoria dentro del PN. En las elecciones Municipales (Quebracho) de mayo de 2010 fue electo alcalde.

En febrero de 2015 renunció al cargo de alcalde de Quebracho para presentarse a la reelección y el mismo día asumió como intendente supliendo al renunciante Bertil Bentos.

En las elecciones de mayo de 2015 fue reelecto alcalde del Municipio de Quebracho, asumiendo el 10 de julio de 2015.

En mayo setiembre de 2020 compitió como candidato a la Intendencia de Paysandú, cuando fue el segundo candidato blanco más votado, detrás del ahora intendente Nicolás Olivera.