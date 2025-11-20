Mahía por cambios en Jutep: “No me convence que sea por decisiones que se comparten o no”

Política

El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, se refirió a la interpelación que se le realizará el próximo martes 16 de diciembre por el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública —que depende de dicho ministerio— sobre el caso del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. En particular, el secretario de Estado habló sobre la posibilidad de realizar cambios en el organismo que tiene bajo su órbita, pero afirmó que no le “convence” que estas modificaciones “sean a partir de decisiones que se comparten o no”.

A entender del ministro, al plantear cambios estructurales en un órgano del Estado esto debe tener una visión “a largo plazo”.

“Pensemos en el futuro un nuevo camino, puede ser; pero no que sea vinculante a si el resultado está bien, mal o regular, me gusta o me disgusta. No debería ser así”, enfatizó Mahía en rueda de prensa este jueves, tras comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

A su vez, sobre la interpelación en sí, el titular del MEC cuestionó que se dé con “una opinión condenatoria y purgatoria de lo que se supone son conclusiones que hay que sacar” después de escuchar a las autoridades en el Parlamento. En tal sentido, “puede sonar mucho más a generar un hecho político”, disparó, y no tanto a “reflexionar —por ejemplo— sobre la institucionalidad de la Jutep o sobre acuerdos y discrepancias sobre el fallo”.

Finalmente, Mahía aseguró que el gobierno “no tuvo injerencia alguna” en la resolución emitida por la Jutep al respecto. “Yo no tuve ningún tipo de injerencia ni se me pasó por la cabeza la opinión de la Jutep”, recalcó y añadió que el organismo llegó a la conclusión que llegó “por sus propias decisiones”.

