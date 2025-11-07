Mahía afirmó que la Jutep trabaja con “absoluta independencia” y que confía en su criterio

Política

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía se refirió en la tarde de este viernes al anuncio que realizó la oposición esta mañana, donde aseguraron que impulsarán una interpelación al jerarca del MEC tras la resolución del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso Álvaro Danza.

Ante este pronunciamiento que realizó el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, Mahía aseguró en rueda de prensa consignada por Subrayado, que las autoridades de la Jutep actuaron con “con absoluta independencia”.

“Confío plenamente en el criterio [de la Jutep], conozco la trayectoria de los integrantes. Uno no puede ni debe, como ministro de Estado, ingresar por la naturaleza de la institución y por sus competencias, en nada. Por lo tanto, desde ese lugar, los informes que haya en cada área del Estado, lo que hacen es asesorar y después, cada órgano del Estado, con sus representantes legítimos, toma las decisiones que hacen a los objetivos y en este caso, al caso planteado”, afirmó el jerarca.

Con respecto a las valoraciones que realizó la oposición sobre la resolución que se dio a conocer en la tarde del pasado jueves, Mahía mencionó que “la carga de adjetivos que se están utilizando, no es que le haga mal al gobierno, le hace mal al sistema republicano”.

Ante el anuncio de la interpelación que planteará la coalición republicana, el ministro manifestó que la “instancia ya está juzgada”, debido a que “ya se llega con un juicio previo, ya hay afirmaciones públicas, hechas y dichas”. A pesar de eso, Mahía aseguró que desde el MEC van a cumplir con la información que requieran las autoridades de la oposición.

