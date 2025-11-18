Parlamento movido: las fechas de interpelaciones a ministros de Salud, Defensa y Educación

Política

Montevideo Portal

En las próximas semanas, el Parlamento será el escenario de tres interpelaciones a diferentes ministros. Las instancias estarán a cargo de dirigentes de la oposición.

La primera de estas interpelaciones será a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el próximo lunes. El miembro interpelante será el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo.

Esta instancia a la jerarca del Ministerio de Salud Pública se da tras la polémica con el presidente de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien fue cuestionado por la oposición debido a que al asumir como titular del ente seguía trabajando en instituciones privadas, algo que para los opositores iba en contra la Constitución ya que no respetaba al código 200.

Tras varios meses de polémica, y luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) asegurara que no existía “incompatibilidad” en el accionar de Danza, el presidente de ASSE anunció que durante su mandato al frente del centro de salud abandonaba sus actividades privadas.

La segunda interpelación será a la ministra de Defensa, Sandra Lazo el 10 de diciembre y estará a cargo del senador del Partido Nacional Javier García.

Esta instancia se da luego de que el Ejecutivo denunciara penalmente a la empresa Cardama, empresa encargada de la construcción de dos patrullas oceánicas gestionadas en el anterior periodo de gobierno, el cual estuvo liderado por Luis Lacalle Pou. La demanda se da porque desde presidencia analizan una posible estafa al Estado Uruguayo.

La oposición cuestionó la medida y aprobó la interpelación. Lazo aseguró que “es absolutamente válida la interpelación desde el punto de vista del contralor que ejerce el Parlamento”.

La última interpelación será al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el 16 de diciembre y estará a cargo del diputado nacionalista Pablo Abdala.

La decisión se debe a que la decisión de la Jutep en el caso Danza constituye una “situación de gravedad institucional” y “viola la ética y la transparencia” al ocultar los argumentos de sus abogados, aseguró Sotelo.

Montevideo Portal