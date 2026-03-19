Política

MTSS invitó a la Udelar a dialogar sobre la reducción de la jornada laboral

Montevideo Portal

El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, y el subsecretario, Hugo Barretto, se reunieron con el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, por la reducción de la jornada laboral.

De acuerdo con un comunicado de la cartera, los jerarcas “invitaron” al centro de estudios terciarios “a participar del proceso de diálogo social” sobre la reducción del tiempo de trabajo que impulsa y que “se propone tenga como escenario el Consejo Superior Tripartito”.

Desde el MTSS indicaron a Montevideo Portal que el tema será tratado en dicha instancia y que, si bien aún no hay una fecha fijada, se realizará “próximamente”.

Dicho encuentro dará comienzo a “una serie de instancias de intercambio de información” y, eventualmente, la generación de insumos sobre la temática.

En esta línea, el MTSS indicó que pretende fomentar estas discusiones con la participación de “distintas instituciones universitarias”, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la “experiencia internacional (con preferencia hacia los países del área latinoamericana)” y con los “interlocutores sociales”.

El objetivo es, pues, alcanzar “acuerdos básicos” para “desatar un proceso tendiente a promover espacios de negociación sobre la reducción del tiempo de trabajo”.

Castillo ya se ha mostrado afín a esta iniciativa; de hecho, fue uno de los puntos centrales de su oratoria durante la cadena nacional por el Día Internacional de los Trabajadores del 1º de mayo del año pasado. En ese momento reafirmó que el gobierno apuntaba a “liderar debates ineludibles”, como la reducción del tiempo de trabajo o mejorar la productividad.

Un día después, el presidente de la República, Yamandú Orsi, mostró reparos con la propuesta y dijo que “tiene que ir atada de un correcto avance en la productividad”. “No es blanco o negro”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, planteó discutir la propuesta: “No le rehuimos, estamos a la orden para trabajar, queremos tratar ya el tema”, recalcó, también a principios de mayo del año pasado.

Asimismo, un mes después, el gobierno planteó el tema ante la OIT. Barretto, representante de Uruguay ante la organización, discursó sobre “la importancia que se asigna a la calidad” del empleo, algo que se puede mejorar a través de la reducción del tiempo de trabajo.

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