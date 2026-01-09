Orsi viajará a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-UE, confirmó Lubetkin

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajará a Asunción para la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, luego de que el bloque económico del Viejo Continente aprobara el documento este viernes.

“Si bien no tienen que ir los presidentes a [la capital de Paraguay], mi sensación es que, por la importancia del evento, los presidentes van a ir. Mi sensación es que el presidente de Paraguay [Santiago Peña] va a estar; me da la sensación de que el presidente de Argentina [Javier Milei] va a estar, y les puedo confirmar que el presidente de Uruguay va a ir”, ratificó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

El ministro de Relaciones Exteriores dijo desconocer la situación del mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva.

La firma será en Asunción porque Paraguay tiene la presidencia pro témpore del bloque. “Va a ser hacia el fin de la próxima semana, entre el viernes y el sábado”, indicó el canciller, por el 16 y 17 de enero.

Más temprano este viernes, entrevistado en el programa Arriba gente (Canal 10), el ministro explicó que en realidad se trata de “dos tipos de acuerdo”, uno “provisorio” y otro “definitivo”.

Este último “debe tener el acuerdo escrito, por tanto tardará su buen tiempo” en entrar en vigor, manifestó. “El provisorio entra a ser definitivo una vez que los parlamentos del Mercosur comienzan a ratificarlo y, a partir de ahí, ya se hace operativo”, puntualizó Lubetkin.

Al respecto, la senadora oficialista Bettiana Díaz dijo a Montevideo Portal que no hay fechas pactadas aún ni para la instancia de ratificación parlamentaria, ni para la instancia previa de citación de las autoridades de Cancillería a la Comisión Permanente, para informarse acerca de los detalles del pacto.

La legisladora vaticinó que luego de que el acuerdo se firme en Paraguay se podrá comenzar a armar el calendario del Parlamento en torno a su eventual ratificación.

