IM proyectó “resultados superavitarios” y definió financiamiento extrapresupuestal

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó este jueves ante la Junta Departamental el Presupuesto Quinquenal, una iniciativa que define las prioridades de la administración que asumió en julio de 2025.

La comuna capitalina, liderada por Mario Bergara, explicó en el documento que el resultado que se proyecta para el final de la administración en 20230 “refleja la evolución proyectada de ingresos y gastos de la IM”.

Con respeto a los ingresos, el presupuesto tiene en cuenta que la recaudación departamental evolucionará al mismo tiempo que el desempeño de la economía anunciado en el Presupuesto Quinquenal del gobierno nacional. Según señalan, se estima que los ingresos “acompañen el desempeño de la economía” y reflejen los cambios regulatorios que afectan la recaudación departamental.

Sobre los egresos, la proyección tiene en cuenta al financiamiento de los gastos de funcionamiento y de las inversiones definidas en la planificación estratégica de cada departamento, de los municipios y de la Junta Departamental de Montevideo. Además, incorpora la estructura salarial vigente y la proyectada para el período, así como los costos asociados al “preacuerdo alcanzado con el sindicato de trabajadores municipales”.

“El gobierno departamental registró resultados anuales deficitarios. En particular, el ejercicio 2023 cerró con un déficit de $ 439 millones, mientras que en 2024 el resultado negativo se ubicó en $ 3.640 millones”, explicaron. Agregaron que en 2025 se “desplegaron esfuerzos significativos” con el objetivo de revertir la situación de los años anteriores y buscar el “equilibrio fiscal”.

Según detallaron, el presupuesto “proyecta, entre 2026 y 2030, resultados corrientes superavitarios, sentando las bases para una gestión financiera sostenible y compatible con los compromisos asumidos por la IM”.

Por otro lado, explicaron la manera en la que la comuna recaudará. El presupuesto tiene dos grandes fuentes de financiamiento: los recursos de origen departamental y las transferencias que recibe la comuna de parte del gobierno nacional.

Dentro de los ingresos que tiene la IM, se detalla que la mayor parte de la recaudación proviene de tributos como la Contribución Inmobiliaria, la Patente de Rodados, la Tasa General Departamental y la Tarifa de Saneamiento, que en conjunto son el 89% de los ingresos tributarios.

Además, el gobierno departamental apunta a fortalecer la gestión de estos recursos mediante la incorporación de herramientas que permitan “una mejor predicción de su evolución y una administración más eficiente de los cobros”. En ese marco, la IM prevé revisar y actualizar convenios con organismos del gobierno nacional y adaptar la normativa departamental.

“Se fortalecerá el relacionamiento con la ciudadanía en materia tributaria, incorporando un sistema de gestión que permita realizar intervenciones tempranas para combatir la morosidad, promoviendo mecanismos que faciliten el cumplimiento voluntario antes de que ésta alcance instancias avanzadas”, anunciaron.

La comuna estima que en 2026 la proyección en ingresos va a ser similar a la de los últimos meses de 2025.

“Desde 2026 se incorporarán gradualmente al presupuesto departamental, recursos gestionados mediante cuentas extrapresupuestales. Estos recursos seguirán siendo de afectación especial, ya que presentan un destino o fin específico y tienen aparejada una recaudación definida, identificable y fundamentada”, con el objetivo de tener “mayor transparencia” a la hora de utilizar los recursos económicos, explicaron.

Además, la Intendencia de Montevideo anunció que impulsará cinco planes estratégicos con financiamiento extrapresupuestal, que deberán ser presentados ante la Junta Departamental. Según se detalla en el documento, se trata de iniciativas que abordan “grandes áreas de trabajo de este gobierno departamental” y que contarán con recursos adicionales para reforzar políticas consideradas prioritarias.

Entre estos planes se destacan el Plan Limpieza y el Plan de Saneamiento. El primero apunta a la valorización de residuos mediante recolección diferenciada, ecopuntos, compostaje y fortalecimiento de plantas de clasificación, al tiempo que se moderniza la recolección y se garantiza la disposición final en el Relleno Sanitario Felipe Cardoso. El Plan de Saneamiento, en tanto, está orientado en asegurar el saneamiento como “derecho humano fundamental”, avanzar en equidad territorial y mejorar la resiliencia frente al cambio climático, especialmente en los barrios más vulnerables.

El esquema se completa con el Plan Veredas, el Plan Calles y el Plan Ciudad Vieja, enfocados en la rehabilitación de veredas, la recuperación de pavimentos en arterias de alto tránsito y la revitalización del casco histórico mediante inversiones en vivienda, espacio público y patrimonio. La comuna subraya que la ejecución de estas políticas requerirá una “estrecha coordinación con la Junta Departamental de Montevideo y con los ocho gobiernos municipales”.

Por otro lado, la IM propone que la la movilidad sea uno de los ejes centrales de presupuesto, con una asignación de recursos al Departamento de Movilidad y a sus áreas de tránsito, transporte y vialidad, orientada al mantenimiento vial, la rehabilitación de pavimentos y la ejecución de obras nuevas. A su vez, la planificación contempla proyectos para mejorar la gestión del tránsito, la seguridad vial y el transporte público. Otro de los focos del presupuesto es la limpieza y la recolección de residuos, un tema que generó controversia al inicio de la gestión de Mario Bergara, por lo que se resolvió destinar partidas relevantes al Departamento de Desarrollo Ambiental, en particular a la División Limpieza y a las áreas vinculadas al saneamiento y la sostenibilidad ambiental.

Desde la Intendencia subrayan que “no se trata únicamente de una asignación de recursos, sino de una definición clara de prioridades, de un modelo de desarrollo y de una concepción del rol del gobierno departamental como actor protagónico en la construcción de un Montevideo más justo, integrado y sostenible”.

