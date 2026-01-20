Con Artigas en podio, ¿qué tanto dinero destinaron intendencias a sueldos e inversiones?

Economía

En 2024, la intendencia que gastó más dinero en total fue la de Montevideo, de acuerdo con la información disponible en la página web de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En ese año, la Intendencia de Montevideo (IM) destinó un total de $ 34.751.556.691 a remuneraciones (salarios de los funcionarios), funcionamiento (es decir, el dinero necesario para la operación diaria de la comuna), inversiones y a la Junta Departamental.

Le siguen las comunas de Maldonado y Canelones, con gastos de $ 14.370.649.816 y $ 13.583.516.208 respectivamente, indican las cifras. A su vez, los departamentos con menores gastos fueron Río Negro ($ 2.067.470.343), Treinta y Tres (1.923.946.817) y Flores ($ 1.410.138.935).

El último año disponible para esta información es 2024.

Ahora bien, ¿cuál es el departamento en que se gastó más por los salarios de los funcionarios? ¿Y en inversiones?

Salarios

De acuerdo con las cifras, en Artigas los sueldos fueron el 56,2% del total de los egresos de la intendencia en 2024, mientras que en Lavalleja el porcentaje fue de 54,0%. En el primer departamento se destinaron $ 1,2 mil millones a sueldos de funcionarios, de los $ 2,14 mil millones en total que gastó la comuna en ese año; en el segundo, los montos fueron 1,2 y $ 2,2 mil millones, respectivamente.

El bronce se lo llevó la Intendencia de Flores, con un 52,0% de sus gastos destinados a salarios ($ 734 millones de $ 1,4 mil millones en total).

Por otro lado, las que menos gastaron en sueldos fueron Paysandú (32,5% del total), San José (30,1%) y Rocha (29,4%).

La intendencia que más dinero destinó a las remuneraciones en comparación con las demás fue la de Montevideo ($ 16,0 mil millones); se situó quinta en la lista de más dinero destinado a sueldos como porcentaje del total.

Obras

Mientras tanto, Montevideo también es el departamento que más dinero destinó a proyectos de inversión hace dos años, con un total de $ 5,4 mil millones para ese rubro.

Ahora bien, si se evalúa el gasto en inversión en función de la cantidad de habitantes de cada departamento, se deben observar los datos de 2023, ya que son los últimos datos poblacionales disponibles (en función del censo realizado en ese año por el Instituto Nacional de Estadística). De esta manera, Rocha fue quien más destinó en obras para sus habitantes.

La intendencia del departamento esteño proveyó $ 19.441 por cada una de las 80.710 personas que allí viven.

El podio lo completaron Río Negro (que gastó $ 18.365 por habitante) y Maldonado ($ 13.513).

Por otro lado, los que menos dinero destinaron a inversiones en función de sus habitantes en 2023 fueron Artigas ($ 6.867), Lavalleja ($ 4.663) y Montevideo ($ 3.423).

A nivel absoluto, Canelones es el departamento que más gastó en inversiones comparado con las otras intendencias, con $ 4,5 mil millones; el departamento se situó en el puesto 15 de los que más invirtieron en función de su cantidad de habitantes.

