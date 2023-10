Las críticas de Charles Carrera al Gobierno tras dichos de Pereira por celular “pinchado”

Política

Montevideo Portal

Charles Carrera, senador del Frente Amplio (FA), criticó al Gobierno luego de que el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, se refiriera a diversos hechos de corrupción policial ocurridos en las últimas semanas y expresara que no descarta tener su celular “pinchado”.

El dirigente de izquierda expresó que, actualmente, no se puede asegurar que los uruguayos no tengan los teléfonos pinchados. “Con esta administración no podemos asegurar que no tengamos los celulares pinchados. Antes sí”, sostuvo Pereira en entrevista con Doble click (Del Sol FM) y, ante la consulta de si cree que tiene su celular intervenido, respondió: “No podría asegurar que no tengo el teléfono pinchado. De hecho, se me corta cada pocos minutos”.

De esta manera, el legislador tuiteó que la situación es “seria” y “la calidad democrática” de Uruguay “se ha deteriorado gravemente en los últimos años”.

“No lo ve quien no quiere verlo, o quien decide, ‘convenientemente’, hacerse el distraído. Por lo tanto, si nos basamos en el manejo irresponsable que ha tenido el gobierno en su gestión, la extrañeza que demuestran los dirigentes oficialistas ante las declaraciones de Fernando Pereira resulta increíble”, criticó Carrera.

Sobre escuchas y sospechas



Acerca de las críticas que ha recibido Fernando Pereira por sus declaraciones sobre la posible existencia de un uso indebido de escuchas telefónicas, corresponde aclarar lo siguiente:



Si nos guiamos por la forma ilegal en que se ha venido manejando el… pic.twitter.com/qKfupomFtn — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) October 18, 2023

Entre quienes respondieron a Pereira desde las líneas del oficialismo estuvieron el director de la Secretaría General del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, quien aseguró que el presidente del FA “debería estar tranquilo, salvo que sea parte de una organización”; el diputado del Partido Nacional Diego Echeverría, quien denunciará a Pereira por “hechos de apariencia delictiva”, y el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien disparó que al frenteamplista “de tanto dar manija [se] le pinchó la cabeza”.

Cabe recordar que Carrera, junto al senador del FA Mario Bergara, habían sido espiados por el excustodio presidencial Alejandro Astesiano a pedido de uno de los gerentes de la empresa Vertical Skies, que luego fue imputado. “Esto se da en el piso 4 de la Torre Ejecutiva”, manifestó Carrera luego de que se conociera la noticia de la formalización de esa investigación.

Montevideo Portal