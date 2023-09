Carrera tras “confirmación de espionaje”: “Esto se da en el piso 4 de la Torre Ejecutiva”

Política

Montevideo Portal

Los senadores Mario Bergara y Charles Carrera brindaron una rueda de prensa este martes luego de que se diera a conocer que la fiscal de Flagrancia Sabrina Flores pidió la formalización de Marcelo Acuña, uno de los gerentes de Vertical Skies, por haberle solicitado al excustodio presidencial Alejandro Astesiano información de ambos para extorsionarlos.

Carrera fue el primero en tomar la palabra y aseguró que no están “felices” con esta situación porque es “sumamente grave” la confirmación de que se efectuó un delito “contra la democracia”. Calificó al hecho se esa forma porque entiende que la intención del pedido de información fue para que no se cumpliera con una de las misiones que se les encomendó en octubre de 2019 cuando la ciudadanía los eligió en las elecciones.

“Justamente esto está vinculado a una de las causas de entrega de mayor cesión de soberanía de la historia reciente, que es la entrega del puerto a cambio de nada porque son muchos beneficios a un privado y muchas cargas al Estado, pero sí como les decía es una situación que no es feliz, pero por lo menos hay un poco de Justicia”, indicó el legislador.

Fueron consultados sobre si se conoce el porqué de esa solicitud de información y sobre todo quién era la persona que originariamente quería la información. Bergara tomó la palabra y afirmó que valoran “el medio vaso lleno” porque entiende que “no es poco importante” que el sistema judicial haya tomado la decisión de avanzar y de solicitar la imputación.

“Lo valoramos de manera muy importante, como una parte del medio vaso lleno, que esto no quede impune. Se trataba de que buscaran información para extorsionarnos para que retiráramos la denuncia penal vinculado al acuerdo con Katoen Natie”, señaló.

“La parte del medio vaso vacío lleva a que las distintas líneas de investigación que siguió la Fiscalía no permitieron llegar al fondo en cuanto a quiénes son los que efectivamente iniciaron esa solicitud de espionaje, quiénes son los que pusieron los recursos para financiar esa actividad. De todas maneras, valoramos la decisión de la fiscalía, que confirma el espionaje —eso no poca cosa— y no queda totalmente impune”, agregó.

Carrera volvió a tomar la palabra luego y manifestó que todo el caso preocupa muchísimo “porque esto se da en el piso 4 de la Torre Ejecutiva”.

“La Torre Ejecutiva es uno de los edificios más importantes del país y justamente se da allí. Esto es una investigación que tiene muchas aristas, esta es una de ellas, como decía Mario acá no existió cooperación de esta persona, pero se pudo identificar que él encomendó y lo que hizo fue hacer una limpieza del celular a los efectos de que no se llegue a quién fue el que encomendó el armado de las carpetas personales, pero es una situación grave”, aseguró, y agregó que la investigación “va a continuar” porque el caso Astesiano “no está cerrado”.

“Nosotros cuando participamos en la acción política no pensamos que íbamos a ser víctima de este tipo de situaciones, pero hay que legislar y decirles que el relator de libertad de expresión de la OEA está solicitando informe en varias dimensiones, una de ellas, es el espionaje que fuimos víctimas Mario Bergara y yo”, sostuvo.

“Es una situación sumamente grave porque en América Latina es muy común que cuando uno denuncia actos de corrupción uno es víctima de este tipo de situaciones y en Uruguay no existe un estatuto de protección a los denunciantes. Hay que legislar entorno a los delitos contra la democracia, pero también para proteger a los denunciantes de hechos de corrupción como es este que denunciamos”, concluyó.

