Lacalle viajará a su última Asamblea de la ONU: de esto habló las veces anteriores que fue

Política

El presidente Luis Lacalle Pou remitió al Parlamento una solicitud para viajar entre el 25 y el 27 de setiembre a Nueva York, donde prevé participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mandatario comparecerá por cuarta vez en su mandato en el debate ante los líderes mundiales, ya que en 2022 no viajó por tener en esas fechas planificado un viaje con sus hijos, según informaron en ese momento desde Presidencia.

En sus anteriores discursos, el presidente tocó distintos temas, desde la crisis sanitaria, a la relevancia del multilateralismo y también cuestiones referidas al comercio internacional.

En su última presencia, el año pasado, Lacalle Pou destacó el desarrollo de Uruguay y pidió “acceso a oportunidades comerciales”.

En ese sentido, el mandatario se refirió al “pecado de hacer las cosas bien” y destacó que Uruguay “ha logrado un desarrollo humano y económico importante”, aunque eso le ha costado perder algunas preferencias en acceso a mercados internacionales.

“Gracias a la obtención de esos estándares, muchas veces quedamos afuera del acceso a determinada cooperación, sistemas de preferencias (arancelarias) y de determinados instrumentos de relacionamiento comercial internacional. No quiero dejar de compartir el espíritu de esos mecanismos, pero creo que hay que rediseñarlos. No se estimula a que los países crezcan y se sostengan si pierden los accesos a determinadas condiciones. Uruguay acá no viene a mendigar, ni a hacer reclamos exagerados. Simplemente apelando a la libertad responsable internacional queremos que se actúe con justicia. Si hacemos las cosas bien, que se actúe en consecuencia. Y eso significa nada más y nada menos que mejorar el acceso a oportunidades”, señaló.

Al tiempo que en 2021 se había centrado en apuntar al comercio agrícola “libre, justo y predecible”. “El crecimiento de la población, la urbanización y el aumento del ingreso per cápita traen aparejados desafíos en los hábitos de consumo y los sistemas de producción, para los cuales es urgente tomar medidas transformadoras para los sistemas alimentarios”, dijo en esa oportunidad. “Producir más con menos impacto sobre los recursos naturales es la clave para el futuro. Se puede lograr con más inversión en agricultura e innovación tecnológica que permita una mayor producción mundial de alimentos ajustados a estándares sostenibles”, dijo también.

En 2020, en plena pandemia por el coronavirus, la presentación de Lacalle Pou fue por videoconferencia desde una sala de Torre Ejecutiva. Allí se refirió a la cooperación internacional para empezar a planificar el después de la pandemia y defendió el multilateralismo como el camino donde “siempre” se encontrará Uruguay.

“Uruguay apoya el rol de la organización Mundial de la Salud y el sistema de la ONU para coordinar la respuesta global de esta pandemia, entendiendo que las organizaciones internacionales tienen un rol fundamental para el combate de esta crisis. Mi país ha adherido para asegurar un acceso mundial al acceso equitativo a las tecnologías de la salud para la detección, tratamiento y respuesta al COVID-19”, sostuvo en esa intervención.