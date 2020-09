Lacalle ante la ONU: “Los líderes del mundo tienen que estar a la altura de sus pueblos”

Política

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas festeja su aniversario número 75 y realizó una transmisión en vivo donde diferentes autoridades de los países realizaron un discurso en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus la COVID-19.

En este sentido, nuestro presidente, Luis Lacalle Pou, dio su discurso que estuvo enfocado en varios asuntos, donde se destacan las referencias al compromiso con el medioambiente, la cooperación internacional y el llamado al multilateralismo. Ya en su mensaje el presidente indicó que este aniversario los encuentra nuevamente en una crisis y que "los obliga a repensar nuestro futuro" para "consolidar" logros ya alcanzados y "prevenir" futuras crisis.

Lacalle agregó que este nuevo aniversario debe "interpelarnos" sobre el futuro que queremos "más allá de la crisis". Allí el presidente indicó que Uruguay desea enfatizar que, en el camino hacia la salida de la crisis y para los próximos años, siempre "nos va a encontrar del lado del multilateralismo". "La adhesión del Uruguay hace pocos meses a la alianza del multilateralismo es solo una muestra más del compromiso de nuestro país con esta causa", aseguró Lacalle.

"Uruguay apoya el rol de la organización Mundial de la Salud y el sistema de la ONU para coordinar la respuesta global de esta pandemia, entendiendo que las organizaciones internacionales tienen un rol fundamental para el combate de esta crisis. Mi país ha adherido para asegurar un acceso mundial al acceso equitativo a las tecnologías de la salud para la detección, tratamiento y respuesta al COVID-19", agregó.

Sobre el asunto del combate a la COVID-19, Lacalle hizo un llamado internacional a que la pandemia no genera un debilitamiento del ámbito lateral y que, a causa de la pandemia, se interrumpan los diferentes negocios entre los países, así como las cadenas de abastecimiento y otros asuntos.

Por otra parte, el mandatario consideró importante que se mantengan todas las condiciones de cooperación internacional para que todos los estados puedan avanzar hacia un desarrollo sostenible e hizo una crítica a los organismos que clasifican a los países sosteniendo que sólo se basan en los ingresos per cápita y eso hace que no pueda acceder a algunos créditos. A su vez, propuso que los criterios sean "multidimensionales".

A continuación, Lacalle hizo referencia al medioambiente diciendo que todo este desarrollo no será tal si no hay preocupación por el medioambiente y que ese problema no puede atacarse en solitario. #Uruguay continúa dando pasos en ese sentido con la reciente creación de un Ministerio de Ambiente como la muestra de la prioridad de esa temática", acotó.

Sobre la tecnología, el mandatario uruguayo planteó que es necesario trabajar en la seguridad tecnológica y llamó al cese al fuego para generar un "entorno pacífico", que consideró indispensable para hacer frente a la pandemia.

Con respecto a los derechos humanos, el presidente reiteró el compromiso con la agenda de derechos, pero hizo un especial hincapié en los derechos de los niños y de las mujeres y bregó por un especial respeto por estos. Además, hizo una especial mención debido a que, por la pandemia, hubo un aumento en la vulneración de estos derechos como, por ejemplo, la violencia doméstica y de género a causa del encierro.

"Uruguay reitera su compromiso con el sistema de justicia internacional y a la Corte Penal Internacional con un rol central contra la lucha de la impunidad y la búsqueda de justicia. En este foro deseo manifestar mi preocupación por los peligros que se plantean ante los acuerdos de desarme, lo que puede derivar en una carrera armamentistas que nos retrotraen a una época de conflicto nuclear", aseguró.

Finalmente, Lacalle indicó que el futuro que quiere para nuestros pueblos es uno en el que se pueda avanzar en los desafíos comunes para alcanzar un "desarrollo sostenible".

"Queremos un futuro en paz, un mundo en que los estados apostemos al dialogo y a la negociación. Para eso necesitamos redoblar la apuesta por la diplomacia, una Naciones Unidas que actuar coordinadamente, tanto en el discurso como en la práctica", señaló.

"Los lideres del mundo tienen que estar a la altura de nuestros pueblos y pensar más allá de la actual crisis y pensar en los mecanismos que posibiliten alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible. Los líderes del mundo debemos hacernos cargo", finalizó.

