Lacalle sobre continuidad de directora de INISA por PN: “Tendrán que preguntarle a Manini”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou brindó una rueda de prensa este miércoles en el marco de la celebración del acto oficial por el Día de la Independencia. En primer lugar, manifestó que tiene una "tranquilidad" un poco mayor por las cifras que se están registrando en el país.

"Esperemos que la noche de ayer se haya desarrollado dentro de los cánones normales y que en los próximos 20 días no tengamos que lamentar un aumento de casos. Si eso no sucede, creo que Uruguay con el nivel de vacunación y la tercer dosis va rumbo a encaminarse a una temporada turística bastante abierta y con un poco más de libertad y pensando en algún momento en aquello que declaramos el 13 de marzo empezar a dejarla de lado", indicó en declaraciones consignadas por el periodista de radio Monte Carlo Leonardo Sarro.

"Falta tiempo, hay que ver los efectos de la noche de ayer hay que ver los efectos de la vacunación masiva, pero los resultados hasta el momento son auspiciosos. Obviamente estamos mirando lo que pasa en otros países del mundo", añadió.

Consultado sobre las cifras que arrojó la noche de este martes con la realización de 68 fiestas clandestinas, Lacalle respondió que se levantó temprano y leyó los diarios, y vio las intervenciones que se realizaron y las fiestas que fueron disueltas. En tal sentido, consideró que "hay gente que no entiende".

"Hay gente que niega la redondez de la tierra todavía, así que imagínense Por suerte, es mucho más la gente que, en silencio, se va a vacunar y es solidaria para con su gente y por eso estamos por encima del 70% con una segunda dosis. Hay gente que no comparte y creo que no hay ningún tipo de duda con respecto a lo que es la pandemia y lo que es la vacunación. Es muy simple, pero bueno, el derecho a manifestarse en contra siempre existe. Con respeto, pero siempre existe", señaló.

En referencia a los cánticos e insultos que recibió por parte de los funcionarios de Salud Pública, el mandatario dijo que él es el presidente de la República y que tiene que cuidarse mucho con lo que responde y con lo que hace. No obstante, preguntó en qué período de gobierno vieron a tantos gremios reunirse con el presidente, secretario y prosecretario de la Presidencia. A esa pregunta, Lacalle se respondió: "Nunca".

"El que quiere va a la Torre Ejecutiva y se reúne. Siempre hay un desubicado, pero no le podes echar la culpa a un sindicato de un desubicado", acotó, y explicó que si hay planteos por parte de los trabajadores se los recibirá porque "están abiertos", pero eso "no quiere decir" que se van a poner de acuerdo. "De eso se trata la democracia, nosotros llegamos al gobierno con un plan, con una estrategia y la vamos a seguir", aseguró.

Uno de los reporteros presentes le consultó sobre por qué definieron cambiar al ministro de Turismo en casa del expresidente Julio María Sanguinetti. Lacalle contestó: "Es una valoración que puede ser compartible o no, ustedes saben que de la misma manera que el recambio de Cardoso y del ministro Uriarte son cambios dentro del gabinete, pero que obedecen al Partido Colorado. En ese sentido, en esa situación particular, nos pareció lo más sensato y lo más lógico. Simplemente un matiz, lo que hace el expresidente Sanguinetti es una sugerencia, la aceptación le corresponde al Poder Ejecutivo y al presidente de la República".

Por último, en relación con las idas y vueltas en la dirección del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y los intercambios entre la directora por el Partido Nacional y el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, Lacalle opinó que "la gente hablando se tiene que entender". Además, agregó que en caso de no hacerlo "se toman decisiones". "Hablé con Manini de este tema personalmente, yo creo que hay temas que hay que tratarlos cuidadosamente por tratarse de seres humanos", comunicó.

"Yo no la puse nunca en duda (la continuidad de la directora del PN en el INISA), eso se lo tendrán que preguntar a Manini, que fue el que lo puso en duda. Obviamente uno necesita armonía en el gobierno, necesita actuar en equipo. MI abuela siempre decía que podes llevar el caballo hasta la cañada, pero no lo podes obligar a tomar agua. Uno trata de ayudar, si finalmente los equipos no se entienden, en realidad no es un perjuicio para el equipo es para la población. Hay un seguimiento y reuniones también. Cuando hay malentendidos en los equipos genera distorsiones del funcionamiento", concluyó.