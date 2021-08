Directora del Inisa sorprendida por la “violencia” del pedido de destitución de Manini

Política

La directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el Partido Nacional, Sandra Etcheverry, se refirió este martes a la situación de desencuentro que tiene con la directora del Inisa, Rossana de Olivera (de Cabildo Abierto) y al pedido de su destitución de Guido Manini Ríos, consignado el pasado domingo por el diario El País.

En diálogo con radio Universal, Etcheverry dijo que le “sorprendió bastante” el pedido del excomandante en jefe del Ejército, al que le tiene un “respeto especial” porque es un senador. “Lo que más nos ha sorprendido, a título personal, es la violencia con la que se ha pedido esta remoción, sin haberlo planteado antes por los carriles correspondientes es nivel político”, aseguró la jerarca.

Asimismo, Etcheverry señaló que la situación dentro de los directores del Inisa “no fueron por los caminos correspondientes” porque entiende que el pedido podría haber sido de “otra manera”.

“Creo que no tengo que mostrarle mis credenciales de cómo he trabajado durante todos estos años. Si no se estaba de acuerdo con cómo yo venía trabajando dentro del Inisa creo que se podría haber pedido lo mismo de otra manera, que la verdad expuso mi nombre de una forma que no se me ha respetado”, opinó en declaraciones al medio anteriormente mencionado.

En tal sentido, agregó que es la “mala de la película” porque es “muy cautelosa y respetuosa de la coalición” de gobierno. En tanto, comunicó que hay directorio en las próximas horas donde seguramente se tocará el tema. No obstante, añadió que, al haber un pedido del líder de Cabildo Abierto, la situación pasa de ella.

“Creo que ya sobrepasa a la presidenta y me sobrepasa a mí. (El pedido) fue en otra órbita, estamos hablando del líder de Cabildo Abierto. No la pide De Oliveira, ni un diputado, lo está pidiendo el mayor representante de Cabildo Abierto”, dijo.

“Desde mi punto de vista de mujer política, si pasara al revés sería muy fuerte porque lo pide la máxima autoridad. Con todo respeto, considero que ya no está en mis manos. Creo que el Poder Ejecutivo, está en una posición incómoda y veremos qué pasará en los próximos días”, finalizó.

En tanto, el líder de Cabildo Abierto fue entrevistado por el programa Arriba Gente de Canal 10 en donde aclaró que no hay un problema entre dos fuerza políticas, sino que son temas que “van a las personas” involucradas.

“Creo que la presidenta del Inisa está haciendo una muy buena gestión, hace deportes con los internados, está a toda hora, es una persona que se puso la camiseta de la institución. Quienes integran la dirección de esa institución tienen que tirar juntos de la piola y a veces hay diferencias con algunos de quienes tienen que ponerse al hombre que hace que las cosas no se hagan de la mejor manera y obedecen a improntas personales”, señaló.

Ejemplificó que él no concebiría que el vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), que es de CA, no acompase la marcha en total coordinación con el presidente de esa institución, que es del Partido Nacional. “Así le podría decir en todas las instituciones, tiene que haber un trabajo coordinado que apunte hacia el mismo lugar”, explicó.