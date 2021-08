¿Le pidió la renuncia a Cardoso? Lacalle: “Valoro la decisión de renunciar al ministerio”

Política

Tras mantener una reunión con al Federación Rural, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a tres temas en particular, la renuncia de Germán Cardoso como ministro de Turismo, el Instituto Nacional de Colonización y el precio de los combustibles.

Sobre la salida del exministro, el primer mandatario fue consultado para saber si él le había pedido la renuncia, a lo que respondió que valoraba la decisión de Cardoso.

"El ministro Cardoso renunció a su cargo. Ustedes los escucharon y entrevistaron. El Partido Colorado (PC) sugirió la figura de Tabaré Viera que nos pareció adecuada y acertada. El mismo día de esa sugerencia del PC quedó instituido como ministro de Turismo. Yo valoro la decisión de Germán Cardoso de renunciar", dijo Lacalle ante la consulta por más cuestionamientos hacia el exministro.

En tanto, sobre los combustibles el presidente dijo que "la estrategia del gobierno que sean accesibles y competitivos con la región".

Dijo que mantuvo una reunión con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y con el de Industria, Omar Paganiani, para analizar el tema, pero que todavía no hay una decisión formal.

Y agregó: "La idea es que no tengan que preguntarme mes a mes qué es lo que va a pasar con los combustibles. La idea es que los uruguayos no paguen sobreprecio y que los combustibles no sean una forma de hacer caja. La idea es que cuesten lo más parecido al resto de la región, trabajando sobre subisidios e ineficiencias. Hay varios elementos: Precio Paridad de Importación, la parte tributaria -depende el combustible-, subsidios e ineficiencias, el costo de Ancap y los de distribución. Vamos a trabajar sobre los dos últimos con mayor firmeza".

Lacalle Pou también se refirió a la política que llevará adelante el Instituto de Colonización, que como se adelantó por parte del gobierno la idea es que no se compren más campos.

"Muchas veces hay que agrandar la escala y otras tener campo de recría. Distintas estrategias para distintas zonas del país y distintos colonos", indicó el presidente.

