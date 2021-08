Lacalle hablará con Cardoso antes de tomar una decisión sobre el Ministerio de Turismo

Política

“Cuando tenga toda la información van a tener no solo una opinión, sino la decisión del gobierno”, dijo el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este jueves sobre la situación que involucra al ministro de Turismo, Germán Cardoso, y al exdirector nacional de Turismo Martín Pérez Banchero. El jueves de la semana pasada el exjerarca dijo a Búsqueda que "existían compras (con las) que nosotros discrepábamos, algunas de ellas de montos importantes, algunas de más de medio millón de dólares a una única empresa, que no compartíamos y no compartimos".

La crónica detalla que el mal vínculo entre ambos funcionarios se terminó de romper tras una tensa reunión ocurrida el pasado 28 de julio. Tras ese encuentro, Cardoso habría pedido al presidente Lacalle Pou el reemplazo de Banchero, quien salió de licencia hasta que esa situación se concrete.

Búsqueda informó este jueves que el jerarca les comunicó que se había opuesto a varias compras por vía directa en cifras de miles de dólares. A modo de ejemplo, Pérez indicó que se opuso a una compra de 800.000 dólares en gastos de cartelería en vía pública a una sola empresa cuando -según los cálculos del exjerarca- durante los cinco años de la última administración del Frente Amplio se gastó en promedio 200.000 dólares repartidos en seis empresas diferentes.

En diálogo con La Pecera (Azul FM), el exjerarca colorado respondió que no firmaría esa compra ya que no había una justificación legal para hacerlo. "Desde ese momento hubo un quiebre. Obviamente hay irregularidades importantes. Objetivamente llama la atención", indicó.

Lacalle fue consultado sobre los nuevos elementos que surgieron en referencia a este tema, y en rueda de prensa consignada por 970 Noticias (radio Universal), contó que Cardoso le llevó "un expediente". "Hasta ahí no había ningún elemento jurídico, nada fáctico que indicara que el gobierno o quien habla debiera tomar una medida", comentó.

"Como presidente de la república debo estar informado de todo y de las presuntas denuncias que se hacen por parte de un exfuncionario. De la misma manera, como hice el otro día, debo escuchar a quien de alguna manera está involucrado en esto. Cuando se escuche a quien está involucrado, cuando tome contacto con los elementos, ustedes van a tener, como siempre han tenido, una opinión del gobierno. En estas horas que se vienen vamos a conversar sobre el tema", agregó.

Lacalle señaló que forma parte de una coalición de gobierno, integrada por cinco partidos, y que "el ministro Cardoso es ministro del gobierno, sugerido, propuesto por el Partido Colorado. De esto se desprende que si bien la decisión final y la responsabilidad es del presidente de la república, hay que escuchar a los miembros de la coalición y en este caso al Partido Colorado que es el partido del ministro. En poco tiempo van a tener la versión oficial del presidente, que siempre que hay un tema, de los lindos, como de los otros que son propios de la gestión, hacemos lo que creemos que la gente espera de su gobierno".

El mandatario sostuvo que le cabe "evaluar una gestión de gobierno apegada a derecho" y no "desgaste de imagen de nadie", al ser consultado sobre si hubo un desgaste de imagen de Cardoso. "No me cabe a mí", reiteró.

Además, Lacalle señaló que se deberá evaluar "la legalidad o ilegalidad" o "conveniencia o inconveniencia" de la información dada a conocer este jueves por Búsqueda. "Cuando tenga toda la información van a tener no solo una opinión, sino la decisión del gobierno", reiteró.

Lacalle sostuvo que Cardoso le presentó "un expediente sobre el cual había dudas" y comentó que "no tenía idea que iba a haber, supuestamente, otros expedientes de tal magnitud".

Aclarición: En una primera versión de esta nota informábamos que Lacalle se iba a reunir con Pérez Banchero, pero desde Torre Ejecutiva aclararon que no se reunirá con el exdirector de Turismo, sino que el presidente hablará con Cardoso para definir sobre el Ministerio de Turismo.