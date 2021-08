Pérez Banchero sobre caso Cardoso: mi “enorme decepción y tristeza” es con Sanguinetti

Política

El exdirector nacional de Turismo Martín Pérez Banchero brindó una entrevista este jueves donde se refirió al caso que lo involucra junto al actual titular del Ministerio de Turismo, Germán Cardoso. El jueves de la semana pasada el exjerarca dijo a Búsqueda que "existían compras (con las) que nosotros discrepábamos, algunas de ellas de montos importantes, algunas de más de medio millón de dólares a una única empresa, que no compartíamos y no compartimos".

La crónica detalla que el mal vínculo entre ambos funcionarios se terminó de romper tras una tensa reunión ocurrida el pasado 28 de julio. Tras ese encuentro, Cardoso habría pedido al presidente Lacalle Pou el reemplazo de Banchero, quien salió de licencia hasta que esa situación se concrete.

"La última reunión que tuvimos con el ministro fue muy difícil, donde el ministro estaba muy exaltado y donde nos solicitó que firmáramos como propias decisiones que no lo eran. Nosotros tenemos discrepancias en la forma y en el fondo en cuanto a las compras en medios (...) El ministro me dijo que si no firmaba me echaba; le dije que me echara, y bueno, procedió, señaló Banchero al citado medio.

En declaraciones al programa La Pecera de Azul FM, López Banchero dijo que son días de "fuertes emociones", días difíciles que no eligieron y aseguró además que cuando se fue de la cartera no quedaron expedientes por firmar.

En tal sentido, el integrante de la Lista 15 del Partido Colorado se refirió a cómo trató el tema su partido y dijo que se sintió "decepcionado" porque no tuvo una instancia donde se pueda defender.

"Yo desde que tengo uso de razón soy colorado. Yo leí la historia del Partido Colorado y me siento identificado, pero no es el Partido Colorado de hoy. Mi enorme decepción y tristeza es con el secretario general del partido (Julio María Sanguinetti). (Él) sabía estas situaciones y fue quien avaló la destitución, no me llamó nunca. A mí no me dieron el derecho de defenderme, me llevo una enorme decepción con el Partido Colorado", sostuvo.

"Entiendo que se me tenía que haber dado la oportunidad, por tanto, con el presidente de la República entiendo su situación, no tengo ninguna objeción, me llevo una desilusión del Partido Colorado. A mí me echaron y no me escucharon", indicó.

Búsqueda informó este jueves que el jerarca les comunicó que se había opuesto a varias compras por vía directa en cifras de miles de dólares. A modo de ejemplo, Pérez indicó que se opuso a una compra de 800.000 dólares en gastos de cartelería en vía pública a una sola empresa cuando -según los cálculos del exjerarca- durante los cinco años de la última administración del Frente Amplio se gastó en promedio 200.000 dólares repartidos en seis empresas diferentes.

En diálogo con La Pecera, el exjerarca colorado respondió que no firmaría esa compra ya que no había una justificación legal para hacerlo. "Desde ese momento hubo un quiebre. Obviamente hay irregularidades importantes. Objetivamente llama la atención", indicó.

En referencia a los dichos de Cardoso en el diario El País, quien aseguró que el "bochinche" empezó cuando no firmó un expediente para poner un stand en la Rural del Prado, el colorado indicó que "eso no era así" ya que confirmó que él sí firmó el expediente a través de las dos vías. Destacó que podría haber algunas diferencias por los montos del stand, pero reconoció que el ministro "es la cabeza" y son decisiones del titular de la cartera.

Finalmente, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, reconoció en diálogo con la prensa que en caso de que él hubiera sido el ministro de Turismo, Pérez Banchero no hubiese durado más de dos o tres semanas más de lo que duró. El dirigente colorado cesado de Turismo aclaró que tenía "poco trato" con el número dos de la cartera ya que "iba poco" al ministerio.

"Va muy poco pero no quiero contar situaciones puntuales porque creo que tengo que dar vuelta la página, mi ánimo no es dañar al gobierno", apuntó, y agregó que ahora quiere recomponer su vida ya que fueron "días difíciles" y volver a la actividad privada. "Si cumplí un ciclo en la política se habrá cumplido", concluyó.

Desde Presidencia

El semanario informó que fuentes de la Torre Ejecutiva le indicaron que, si bien es un asunto interno del Partido Colorado, entienden "salpica la imagen del Partido Colorado" y que esperan que se resuelva en la interna.

El País, en tanto, informó que dirigentes colorados manejaban la versión de que Cardoso "estaba fuera del gabinete" y que se manejaban nombres para su remplazo. No obstante, tanto fuentes coloradas como dos fuentes de Presidencia señalaron a Montevideo que hasta el momento "no hay nada" y que "hay poco movimiento".