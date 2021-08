Comisión de Ética del Partido Colorado tratará denuncia contra Germán Cardoso

Política

La tensa situación que se venía produciendo desde hace un tiempo dentro del Ministerio de Turismo, que terminó con el alejamiento del cargo del director de Turismo e integrante de la Lista 15 del Partido Colorado Martín Pérez Banchero, sigue teniendo coletazos políticos dentro de la fuerza.

"Existían compras (con las) que nosotros discrepábamos, algunas de ellas de montos importantes, algunas de más de medio millón de dólares a una única empresa, que no compartíamos y no compartimos", dijo Banchero en declaraciones al semanario Búsqueda. La crónica detalla que el mal vínculo entre ambos funcionarios se terminó de romper tras una reunión ocurrida el pasado 28 de julio. Tras ese encuentro, Cardoso habría pedido al presidente Lacalle Pou el reemplazo de Pérez Banchero, quien salió de licencia hasta que esa situación se concrete.

Este lunes a las 17:00 horas varios dirigentes colorados acercaron a la sede de la calle Martínez Trueba una carta donde los firmantes "denuncian" tanto al ministro Germán Cardoso como a Pérez Banchero por los hechos anteriormente mencionados, según informó la diaria.

Los dirigentes colorados sostienen, además, -según consigna el medio anteriormente mencionado- que los hechos que se hicieron públicos en Turismo pusieron "un manto de dudas respecto al desempeño de ambos jerarcas, extremo que preocupa a la colectividad en su conjunto y corresponde la aclaración de las situaciones expuestas".

"A la vista de la normativa partidaria aplicable, corresponde la instrucción del procedimiento a los efectos de conocer la verdad de los hechos y descartar, o en caso de que corresponda, sancionar las conductas que puedan contravenir la mencionada normativa", señala la misiva.

Señalan también que es "pertinente" tener en cuenta que el Frente Amplio solicitó la interpelación del ministro, reaccionando de forma inmediata a la situación. Asimismo, indican que tienen la profunda convicción de que es el Partido Colorado quien debe analizar en primera instancia con el objetivo de "aclarar la situación" y "resolver si corresponden tomar medidas o aplicar sanciones".

Por último, aclaran que con esta nota no pretenden generar conflictos internos, sino que aclarar y dar respuesta a la ciudadanía sobre el actuar de quienes representan a su partido.

La comisión

El integrante de la Comisión de Ética del Partido Colorado Yamandú Fau dialogó con Montevideo Portal y reconoció que no conocía la noticia. Incluso, confió que dialogó con el presidente de la Comisión de Ética y que no había comentado el tema. "Lo que harán es ir y dejar la nota. Habrán hecho una nota dirigida a la comisión, pero nosotros no fuimos citados ni está previsto que vayamos", aseguró.

Consultado sobre si en caso de que recibir la carta de denuncia analizarían la situación, el profesor sostuvo que la comisión trata todo petitorio de denuncia que llega. "Toda nota o denuncia que llegue se la considera, después verá si es viable, si no es viable, si está fundada reglamentariamente, si corresponde actuar, pero todo eso se recibe. Imaginate que un grupo de integrantes de un partido consideran un hecho grave y lo ponen en conocimiento de la comisión de ética; es elemental que trate el asunto. Después veremos qué resolución tomamos, pero que lo vamos a considerar, sin duda alguna", agregó.

En este sentido, explicó que hay varias sanciones previstas en la carta orgánica del partido que van desde una amonestación hasta la expulsión de la fuerza. También puede ocurrir que finalmente no se disponga una sanción, pero aclaró que la comisión del partido tratará la denuncia.

La postura de Cardoso

En rueda de prensa este lunes en la ciudad de Melo (Cerro Largo), Cardoso señaló que "va a ser una posibilidad importante e interesante para clarificar todo lo que haya que clarificar". "No ha habido más nada que enfoques diferentes en el desarrollo de una actividad profesional", comentó.

"Quienes debemos trabajar en equipo y en grupo muchas veces tenemos expectativas y logramos amalgamar a unos de una manera y a otros de otra. Pasa en los equipos de fútbol, muchas veces se convocan a grandes estrellas y no logran los mejores resultados", agregó.

Por último, el titular de Turismo cree que "acá no se trata de mejores o peores personas, simplemente diferencias de enfoque y de ver la realidad".

