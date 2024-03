Lacalle alerta por posibles inundaciones: “Hay localidades que aún no recibieron lo peor”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que hay localidades que “todavía no recibieron lo peor” del temporal que pasó en la noche de este miércoles, y que llevó a que se emitiera una alerta roja por tormentas fuertes y lluvias intensas.

“Tenemos los números de todo el país, Florida es el departamento más complicado. […] Hay localidades del departamento de Florida y otros departamentos que todavía no recibieron lo peor”, advirtió el jerarca.

En tal sentido, auguró que “el agua recién va a estar llegando entre mañana [viernes] y pasado [sábado]”.

De todas formas, Lacalle recalcó la “solidaridad de mucha gente” y de otros intendentes que mandaron asistencia ante la situación.

Por otro lado, el mandatario explicó la lógica que tomó el gobierno para emitir la alerta roja.

“¿Por qué la alerta roja? Lo había hecho el AMBA [Área Metropolitana de Buenos Aires] en Buenos Aires, lo había hecho alguna provincia y lo estaba avalando el sur de Brasil. Nosotros tratamos de estar seguros, porque una alerta roja lleva aparejado primero muchos recaudos, después unas sucesivas decisiones de la administración pública y los privados”, manifestó el mandatario en rueda de prensa, consignada por Canal 5 noticias, desde Florida, uno de los departamentos más afectados por las tormentas.

El presidente viajó al departamento esta tarde y recorrió las zonas afectadas, además de dialogar con vecinos, según imágenes difundidas por Telemundo.

De esta manera, el mandatario se refirió a la suspensión de clases por la advertencia y por qué no se resolvió tomar esta medida para la jornada de este jueves: “La alerta roja estaba extendida hasta la madrugada, no a las horas del dictado de clases. Por eso alguien interpretó, en primer término, de que no iba a haber clases necesariamente, y la regla era que se iban a dar normalmente porque ya no iba a haber alerta roja”, indicó Lacalle.

De esta manera, las clases se dictaron con normalidad hoy en casi todo el país, a excepción de Florida, donde se resolvió suspenderlas tanto jueves como viernes.

