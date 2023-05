La precandidatura de Carolina Cosse sumó el apoyo de la agrupación Brazo Libertador

Política

La agrupación Brazo Libertador, que vota dentro del Frente Amplio bajo la Lista 611, resolvió apoyar la precandidatura a la presidencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, según un comunicado firmado por su secretario general, Diego Olivera Silva.

“La agrupación Brazo Libertador entiende que quién deberá estar al frente del proceso deberá ser una persona que cuente con apoyo de amplios sectores de la sociedad, que deberá tener demostrada capacidad e inteligencia y valentía para encarar las grandes obras que requiere el país”, sostuvo el comunicado, al que accedió Montevideo Portal.

“Con tal motivo decidimos presentar públicamente nuestro apoyo a la candidatura de la Ing. Carolina Cosse, quien con gran apoyo popular anhelamos que se convierta en la futura Presidenta de uruguayas y uruguayos”, agregó.

La agrupación no es un sector que integra de manera formal el Frente Amplio, pero sí en las últimas elecciones ha votado dentro del lema. De hecho, en Montevideo obtuvo un edil en las departamentales y en las nacionales alcanzó unos 16 mil votos.

En las elecciones de 2024, la Lista 611 prevé participar en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Soriano, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Florida, Paysandú, Cerro Largo y Salto.

Aunque Cosse todavía no expresó una definición, en los últimos días fueron públicos los primeros apoyos formales a su precandidatura.

La dirigente del Movimiento Sumemos, Glenda Rondan, expresó el viernes pasado en Durazno que impulsaría una precandidatura de Cosse. Por su parte, el sector Casa Grande, liderado por Constanza Moreira, resolvió el sábado acompañar la postulación de la intendenta.

Si bien evitó poner un plazo, Cosse esta semana dijo que analizará su postulación. “Este es un tema muy importante, lo voy a analizar con cuidado y con mis compañeros que me van dando el apoyo. No sé cuándo lo voy a comunicar [...]; cuando tenga configurado todo, me expresaré”, dijo este martes en Desayunos Informales de Canal 12.

