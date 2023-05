Cosse confirmó que analiza “con seriedad” ser precandidata a la presidencia

Política

La ingeniera Carolina Cosse, actual intendenta de Montevideo, confirmó este martes que considera seriamente la posibilidad de ser precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio.

Semejante anuncio no resulta sorpresivo, ya que desde hace varios meses su nombre suena de manera insistente para ese papel, así como el de su correligionario canario, el profesor Yamandú Orsi.

En la mañana del martes, Cosse fue entrevistada en el programa de TV Desayunos informales, emitido por Canal 12. Durante el programa se abordó una vez más el tema de su candidatura, asunto ineludible luego de los movimientos que se produjeron durante el fin de semana en el seno del Frente Amplio. Tal como informáramos, los sectores frenteamplistas Casa Grande y Movimiento Sumemos anunciaron su apoyo a la precandidatura de Cosse.

“¿Las expresiones formales de estos sectores quieren decir que la candidatura se está cocinando?”, fue la pegunta formulada en el programa, a la que Cosse respondió de manera afirmativa: “Sí, sí, se está considerando”, dijo.

“Realmente siento mucho agradecimiento y reconocimiento por la solicitud que me han hecho. Varias personas y grupos me lo han planteado, y ahora se empiezan a expresar formalmente”, expresó.

En cuanto a los pasos a seguir, la intendenta explicó que todavía hay camino por recorrer junto a quienes decidieron darle el espaldarazo. “Me voy a reunir con esas compañeras y compañeros, y vamos a ir conversando. Cuando tenga el panorama de mi decisión completa la voy a comunicar de manera transparente y clara”, detalló.

Pese a la confirmación, prefirió no abundar en pormenores acerca de cómo y cuándo la oficializaría. “Este es un tema muy importante, lo voy a analizar con cuidado y con mis compañeros que me van dando el apoyo. No sé cuándo lo voy a comunicar [...]; cuando tenga configurado todo, me expresaré”, aseveró.

Varios en carrera

Además de Carlina Cosse y Yamandú Orsi, otros referentes del Frente Amplio podrían proclamarse como precandidatos. Es el caso del intendente salteño Andrés Lima y del senador Mario Bergara, quienes ya recibieron el apoyo de sus respectivos sectores.

Sin embargo, la intendenta de Montevideo y su homólogo de Canelones son quienes mejor miden en las encuestas. En un escenario en el que ambos lideren la elección interna, subyace una interrogante: ¿integrarían una fórmula juntos?