Glenda Rondán proclamó su apoyo a Carolina Cosse como candidata para 2024

Política

La dirigente frenteamplista Glenda Rondán, del Movimiento Sumémos, proclamó en Durazno su apoyo a la candidatura de Carolina Cosse para las elecciones internas y las presidenciales del 2024.

“Yo les quiero decir algo que está en mi corazón y que me puede salir caro, pero a mí, que alguien me dijo, mire Glenda, por favor, no nos haga tener que salir a la prensa a explicar. Pero yo digo lo que yo pienso. Y no pretendo que todos y todas ustedes pensemos igual, porque sino sería de lo más aburrido”, sostuvo.

“Pero yo hace muchos años, muchos años, tengo una candidata para la presidencia. Y no me voy a callar la boca nada”, afirmó la política.

Rondán habló en una reunión en Durazno convocada por el grupo “Duraznenses con Carolina Cosse”, en la Sociedad Sirio Libanesa, donde participaron la propia intendenta de Montevideo y la senadora Silvia Nane.

“¿Porqué los batllistas estamos en el Frente Amplio? Entre otras cosas por lo que dijo Carolina, porque el Uruguay está teñido de Batllismo. Porque Don Pepe siempre quiso que los ricos sean menos ricos y los pobres sean menos pobres”, exclamó Rondán.

“Y yo les pregunto: ¿ahora es exactamente al revés? Los ricos son cada vez más ricos y nosotros somos cada vez más pobres. En el área metropolitana tenemos que comprar el agua. ¡El agua! Es increíble, a uno le parece que está viviendo en una película de ciencia ficción, porque nunca se le podría ocurrir, que en el Uruguay no haya agua y estamos encima del acuífero mayor. Y eso que dijo el presidente el otro día, que es verdad que Tabaré (Vázquez) le había dejado el proyecto, pero igual mintió, porque dijo que no estaba la financiación. Y si estaba cómo financiarlo”, expresó la frenteamplista.