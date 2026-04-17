La “moda argentina” de amenazas en baños de centros educativos alcanza más departamentos

Policiales

El pasado martes, el subdirector del Liceo Eduardo Fabini, de la ciudad de Minas, radicó una denuncia por amenazas. Tal como informáramos, en el baño femenino aparecieron grafitis que advertían acerca de un inminente tiroteo.

Por esa razón, la policía lavallejina dispuso presencia de agentes al ingreso del turno matutino y recorridas por las inmediaciones de la institución.

Horas más tarde se demostraría que el de Minas no era un caso aislado: en Solymar, en el Liceo N.º 1, en uno de los baños de estudiantes apareció una leyenda que decía: “Tiroteo mañana. Van a morir todos. No vengan, pero prefiero que sí así mueren todos”.

Luego, y como hongos después de la lluvia, los casos se multiplicaron. En Canelones, se reportaron episodios similares en Barros Blancos, La Paz y Parque Del Plata, y más tarde aparecieron también en Rocha, Maldonado, Artigas, Salto y Montevideo.

Todas las pintadas responden al mismo patrón: amenazar con un tiroteo que ocurriría en el centro educativo el viernes 17, con excepción del primer caso en Minas, donde la admonición era para el jueves 16 y, afortunadamente, no se cumplió.

En el caso del Liceo Departamental de Rocha, como medida preventiva, se resolvió que la jornada del jueves no tendrá cómputo de asistencia, permitiendo que las familias que decidan no enviar a sus hijos lo hagan con falta justificada, según consignó el medio Inf Central. También se radicó la denuncia policial correspondiente.



Luego, según reporte de la Jefatura de Policía de Rocha, se denunció una amenaza similar en un baño del liceo de Castillos.

La misma medida se adoptó en el Liceo Departamental de Artigas, donde el escrito pareció en el respaldo de un banco.

En Salto, en el Liceo 1 IPOLL también registró amenazas, al igual que Liceo 5 Armando I. Barbieri. En este último caso, la amenaza formulada es para el lunes 20.

También a esa fecha hacía referencia una amenaza escrita en un baño en el Liceo 31 de Malvín, Montevideo

Efecto contagio

Anoche, fuentes de la Policía explicaron a Montevideo Portal que, en principio, las pintadas obedecerían a un reto viral entre estudiantes de la región. Más allá de esto, las autoridades continuarán monitoreando la situación y aplicando los protocolos correspondientes.

Según pudieron establecer los efectivos, este tipo de juego o reto viral busca “vaciar las escuelas” y evitar la asistencia a clases.

En Argentina, y a lo largo de la semana, aparecieron leyendas similares en baños de escuelas secundarias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Capital Federal y Córdoba.

Según informara Página 12, todos los escritos tenían una fecha fijada entre el martes y el jueves y aconsejaban que los otros estudiantes no concurrieran a las instituciones. Las autoridades de las provincias en los que se recibieron amenazas estudian si se trata de amenazas reales o si los mensajes son parte de un reto de mal gusto viral en redes sociales.

En cuanto a por qué este fenómeno se produce ahora, no se descarta que pudiera ser una consecuencia de la tragedia ocurrida el pasado 30 de marzo en un liceo de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Allí, un estudiante ingresó con un arma de fuego y asesinó a un compañero.