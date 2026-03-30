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Argentina: adolescente ingresó armado a un liceo y mató a un alumno de 13 años

La terrible práctica de los tiroteos en centros educativos, lamentablemente frecuente en Estados Unidos, parece estar siguiendo ruta hacia el sur.

Días atrás, informábamos de un episodio de esa naturaleza ocurrido en México. Ahora, en la vecina Argentina, se investiga un mortal ataque en un centro de educación secundaria.

A primera hora del lunes, en la localidad santafesina de San Cristóbal, un adolescente ingresó armado a un centro educativo y mató a un compañero de 13 años.

El hecho se registró sobre las 7:15 horas en la Escuela N°40 Mariano Moreno, cuando los estudiantes se encontraban en el patio interno, previo al inicio de la jornada escolar.

En un video publicado por el comunicador Mario Galoppo, se oyen detonaciones en el liceo y se aprecia el caos generado durante el incidente.

San Cristóbal. Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Esta mañana un alumno de primer año mató a otros a balazos dentro del establecimiento. pic.twitter.com/gYsEyBacZQ — Mario Galoppo (@mariogaloppo) March 30, 2026

“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en declaraciones recogidas por el portal noticioso Infobae.

Las autoridades supieron de la situación a través del centro de monitoreo municipal. “Tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.

De acuerdo con lo señalado, docentes del centro educativo manifestaron que el adolescente no presentaba antecedentes de conducta conflictiva. “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.

La investigación se encuentra en curso y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque.