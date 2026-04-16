Policiales

Primero Minas, ahora Solymar: mensajes en las paredes del liceo nº 1 advierten por tiroteo

Montevideo Portal

La dirección del liceo nº 1 de Solymar advirtió que hoy se recibió una amenaza de tiroteo para mañana viernes 17 de abril.

El mensaje apareció escrito en el baño de estudiantes. “Tiroteo mañana. Van a morir todos. No vengan, pero prefiero que sí así mueren todos”, reza la amenaza, según una foto a la que pudo acceder Montevideo Portal.

Esto ocurrió un día después de que apareciera una alerta similar en Minas, Lavalleja. “Mañana, 16 de abril, tiroteo. No vengan. ¡Avisé!”, decía ese escrito.

Ante el episodio, las autoridades del liceo canario resolvieron efectuar la denuncia policial. También se dispuso que se realice control de asistencia el viernes “sin que ello incida en el cómputo de las inasistencias de los estudiantes”, indica el comunicado difundido.

“El liceo permanecerá abierto, quedando a criterio de las familias la decisión de enviar a los estudiantes al centro educativo”, subrayó la dirección.

Finalmente, se resolvió que se controle el ingreso de personas al liceo, y que se haga un “seguimiento permanente y exhaustivo” de la situación.

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