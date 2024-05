La chicana de Orsi al programa de Delgado: “Menos mal que no es el cuarto piso”

Elecciones 2024

El precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi criticó a su rival del Partido Nacional, Álvaro Delgado, por su programa de gobierno, que presentó el pasado jueves.

Desde su lanzamiento de campaña, el exsecretario de Presidencia ha puesto énfasis en realizar un “segundo piso de transformaciones” si es electo como el próximo presidente de Uruguay.

En respuesta, Orsi afirmó: “Menos mal que no es el cuarto, porque ahí estaría más complicado”, en referencia al caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, quien realizaba “coimas” y “actos de corrupción graves” desde el cuarto piso de Torre Ejecutiva, según denunciaran en su momento desde la coalición de izquierdas.

“Y capaz que un poco más llegan al 11, y ahí corre el riesgo de que te rompan algún documento que tienen que hacer presentar a la Justicia”, añadió el exintendente de Canelones, haciendo alusión a la reunión que la exvicecanciller Carolina Ache mantuvo con el exasesor presidencial, Roberto Lafluf, y el exsubsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, en la que se les pidió a los viceministros que borraran las conversaciones de WhatsApp que habían mantenido ambos sobre el narcotraficante Sebastián Marset y que hiciera constar por escribano que la conversación nunca existió.

El dirigente frenteamplista dio un discurso este sábado en el comité 1º de Mayo en Progreso, Canelones.

De esta manera, aseguró que, al leer el programa de gobierno planteado por Delgado, le “pareció” que estaba leyendo las propuestas “de alguien de la oposición”. “Porque dice ‘vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro…’. La primera pregunta que se me ocurrió es ‘¿Por qué no lo hace ahora?’. Ahí me encontré una respuesta: se fue todo el mundo del gobierno, no quedó nadie. Los que tienen obligación de bajarse antes para hacer campaña son los de los entes autónomos; sin embargo, se fueron todos los ministros a hacer campaña y aparecen desde afuera planteando lo que hay que hacer el día que lleguen al gobierno”, criticó Orsi.

En contraste, el precandidato del FA apuntó que su partido “tiene un programa ya definido”, por lo que tanto él como sus rivales en la interna —Carolina Cosse y Andrés Lima— tienen “un marco bien clarito de por dónde [deben] ir”.

“Ese tema está resuelto y el ciudadano que va a votar al FA en esta interna sabe que, a cualquiera de los tres que vote, hay una cuestión que está clara: es esto lo que va a tener que hacer” el candidato que resulte electo tras los comicios del 30 de junio, apuntó Orsi, quien concluyó: “Esa ventaja hay que aprovecharla”.

No es el único

El pasado viernes 3 de mayo, la intendenta de Montevideo (de licencia) también había cuestionado las propuestas de Delgado.

“Me parece generoso hablar de cimientos”, dijo Cosse, en referencia a lo dicho por el dirigente nacionalista acerca de poder avanzar en “un segundo piso de transformaciones”, sobre los “cimientos para la transformación” hechos durante el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.

Temas de agenda

Por otro lado, fuentes cercanas a Orsi aclararon a Montevideo Portal que el precandidato frenteamplista no se expedirá respecto a la confesión de la militante nacionalista Romina Celeste Papasso de que la denuncia en su contra fue falsa.

El exintendente esperará “que la Justicia actúe de acuerdo a los cánones normales”, señalaron desde su entorno.

