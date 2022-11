Fernando Pereira alertó por “coimas” y “actos de corrupción graves” en el caso Astesiano

Política

Este lunes, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) se reunió en la Huella Seregni para abordar la situación de la educación en todos los niveles, la transformación educativa y el caso del ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, quien está en prisión imputado por tres delitos, a la espera de un acuerdo con Fiscalía o del juicio.

Sobre esto último, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, alertó por “coimas” y “actos de corrupción graves” que se gestaron en “el cuarto piso de Torre Ejecutiva” para compras del Estado.

Pereira hizo referencia a la información divulgada por La Diaria sobre chats de Astesiano generados entre febrero y el 26 de setiembre, los que revelan que presuntamente él y su equipo de seguridad distribuirían “comisiones” que pretendían cobrarle a un grupo de empresarios españoles, quienes eran proveedores de velocímetros, equipos para control de alcoholemia, radares y pistolas paralizantes.

“Hoy se publica que hubo coimas. Eso que le llaman ‘comisión’ es cuando alguien pide una coima por compras de distintas cuestiones para el Estado, y fueron atendidas en el cuarto piso de Torre Ejecutiva”, expresó el presidente del FA en conferencia de prensa.

Grupo de seguimiento



“Hay una situación cada día más delicada y no me precisan a mí para interpretar. La denuncia a Astesiano comenzó como un caso de falsificación de documentos para obtener pasaportes uruguayos legítimos para ciudadanos rusos. Luego, la investigación se fue profundizando, el FA dijo que había que aclarar el todo de este tema, y hoy se publica que hubo coimas”, planteó Pereira, quien fundamentó así la creación de un grupo de trabajo para seguir el avance la investigación judicial y la información que surja sobre el caso.

La comisión estará integrada por el senador Charles Carrera, exdirector de la Secretaría del Ministerio del Interior; la senadora Liliam Kechichian, coordinadora de la bancada; Mariano Tucci, coordinador de la bancada de Diputados; y la vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro.

Además, no descartó acciones parlamentarias “más profundas”. “Nosotros no nos precipitamos, no queremos que sea un tema de fácil solución”, detalló.

El presidente del FA destacó que “se ha mencionado en esta investigación a varios miembros de la jerarquía policial, que están siendo investigados”.

“Creemos que hubo actos de corrupción graves en el Gobierno al lado del presidente y nadie se lo advirtió. Fallaron todos los mecanismos de prevención. Según dice Astesiano, utilizó o podía utilizar El Guardián y es un tema delicado. Según dice Astesiano, manejaba las cámaras de videovigilancia, las que se suponen se usan para cuidar a ciudadanos y ciudadanas”, agregó el dirigente de izquierda.

Mientras hablaba en conferencia, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, daba información al Parlamento sobre el uso de El Guardián.



Por su parte, Pereira hizo énfasis en que se trata de un caso “delicado” debido a todos los recursos a los que accedía (o decía acceder) el excustodio del presidente. “En la medida de que el tema se va aclarando, parece ser más duro que al principio”, agregó.

Pereira sostuvo que confía en la investigación de Fiscalía. “Hay que hacerlo con nobleza política: nosotros no vamos a pegar al boleo; queremos tener toda la información”, concluyó.

Las palabras del presidente de la coalición de izquierdas se refirió al asunto horas después de que la fiscal que investiga el caso, Gabriela Fossati, presentara formalmente la solicitud de derivar el caso a otra fiscalía. A su vez, Fiscalía informó que citó por este caso en calidad de testigos al secretario y prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, respectivamente.



