Policiales

La Policía detuvo a uno de los requeridos por el asesinato de una mujer en Playa Verde

Richard Ramírez Machado, un hombre de 47 años con antecedentes penales y era buscado por la Jefatura de Maldonado por el asesinato de una joven de 26 años en Playa Verde, fue detenido por en el departamento de Canelones.

El personal de Homicidios de la Jefatura canaria localizó al hombre en la mañana de este lunes después de desplegar un operativo en el departamento. El sospechoso del crimen será conducido a la Fiscalía General de la Nación, donde será interrogado por el asesinato del pasado 12 de setiembre.

Según informara el medio local Semanario La Prensa, el hecho ocurrió sobre las 01:45 horas del pasado viernes en la rambla costanera, entre las calles Leonardo Olivera y 18 de Julio. La Policía arribó al lugar luego de que un hombre, que acompañaba a la víctima dentro del auto, llamara al 911.

De acuerdo con el reporte policial, el sujeto declaró que ambos se encontraban dentro del vehículo cuando fueron abordados por dos personas en una moto, quienes le exigieron la entrega de la billetera y posteriormente efectuaron los disparos contra la víctima.

La mujer presentaba dos impactos de bala y falleció poco después de arribar a la policlínica de ASSE en Piriápolis. El varón, que no presentaba lesiones, quedó a disposición de las autoridades para ser indagado.

En el marco de la investigación, la Policía maldonadense detuvo a un sospechoso, pero fue liberado el pasado domingo. Sin embargo, aún busca a dos presuntos involucrados, de quienes se compartió la imagen para poder ser ubicado, en los departamentos de Canelones y Maldonado.

Además de Ramírez González, el otro sospechoso es José Carlos Machado González, de 32 años, que no tiene antecedentes, pero sí “anotaciones como menor por diversos delitos”.