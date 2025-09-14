Homicidio de mujer en Piriápolis: Policía pide colaboración para encontrar a dos hombres

Policiales

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Maldonado emitió un comunicado este domingo en el que solicita colaboración de la población “para ubicar a dos personas por presunta relación con homicidio en Playa Verde”.

Una mujer fue asesinada en la madrugada del pasado viernes 12, en la zona de playa Los Lamas. Dos personas en una moto se acercaron al vehículo donde estaba la víctima junto con otro hombre, le exigieron que entregara su billetera y luego dispararon.

La Policía maldonadense detuvo a un sospechoso, pero este domingo lo liberó. Sin embargo, aún busca a dos presuntos involucrados, de quienes se compartió la imagen para poder ser ubicado, en los departamentos de Canelones y Maldonado.

El primero es Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, que cuenta con antecedentes penales por “hurto, abigeato y retiro de dispositivo”. El otro es José Carlos machado González, de 32 años, que no tiene antecedentes, pero sí “anotaciones como menor por diversos delitos”.

Según explicó la jefatura en el comunicado, “se logró determinar que estas dos personas podrían estar relacionadas directamente con el homicidio ocurrido el 12/09 en Playa Verde de Maldonado, por lo que se continúa trabajando para dar con los autores de tan sentido episodio”.

La víctima fatal del caso presentaba dos impactos de bala y falleció poco después de arribar a la policlínica de ASSE en Piriápolis.

Montevideo Portal