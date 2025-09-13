Policiales

Policía de Maldonado detuvo a un hombre por el homicidio de una mujer en Piriápolis

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Maldonado detuvo a un hombre mayor de edad que estaría vinculado con el homicidio de una mujer en Piriápolis.

Tal como informáramos, el hecho se produjo en la madrugada del pasado viernes 12, en la zona de playa Los Lamas, balneario Playa Verde. Dos personas en una moto se acercaron al vehículo donde estaba la víctima junto con otro hombre, le exigieron que entregara su billetera y luego dispararon.

En respuesta, el departamento de Homicidios realizó un “arduo trabajo” y “se logró establecer la identidad del posible sospechoso y su ubicación”, según reza el parte policial.

Fiscalía emitió una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en el barrio La Falda, pero el delincuente no se encontraba allí. “Fue posteriormente ubicado en la ciudad de Piriápolis, por calle Rincón, donde se procedió a [su] detención”, informa la jefatura y añade que no tiene antecedentes penales.

Consultadas respecto a si se estudia como femicidio, fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado dijeron a Montevideo Portal que la denuncia radicada “es por homicidio”. “No se descarta ninguna hipótesis”, añadieron.

El Ministerio Público avanza con la investigación del caso.

