Policiales

Piriápolis: una mujer fue asesinada a disparos dentro de un auto

La Jefatura de Policía de Maldonado investiga un asesinato cometido durante la pasada madrugada en la zona de Playa Los Lamas, balneario Playa Verde, jurisdicción policial de Piriápolis.

Según informara el medio local Semanario La Prensa, el hecho ocurrió sobre las 01:45 horas de este viernes en la rambla costanera, entre las calles Leonardo Olivera y 18 de Julio.

La policía arribó al lugar luego de que un hombre que acompañaba a la víctima dentro del auto llamara al 911.

La mujer presentaba dos impactos de bala, y falleció poco después de arribar a la policlínica de ASSE en Piriápolis. El varón, que no presentaba lesiones, quedó a disposición de las autoridades para ser indagado.