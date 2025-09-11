Junta Departamental aprobó línea de crédito que Intendencia de Montevideo pidió al BROU

Política

La Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó, en su sesión de este jueves, otorgar la línea de crédito que la Intendencia de Montevideo (IM) pidió al Banco República (BROU).

La norma fue aprobada por 21 votos a favor contra 10 en contra. Acompañaron la iniciativa todos los ediles del Frente Amplio, los tres de la lista 22 del Partido Nacional y el edil colorado Federico Paganini.

Esta línea de crédito tendrá como destino “acuerdo en cuenta corriente, capital de trabajo, inversión en equipamiento y apertura de cartas de crédito”, según expresó el secretario general de la JDM, Fernando Pereira.

A su vez, tendrá un plazo de repago “que no supera el período legislativo”, aseveró.

En esta misma sesión, se encomendó a la Dirección de Recursos Financieros del ejecutivo departamental incluir las partidas de pago en el próximo presupuesto de la intendencia.

Esta moción contó con las firmas de 30 ediles de todas las bancadas políticas y se aprobó por unanimidad.

Tal como informáramos, la comuna solicitó el acceso a una línea de crédito “de hasta un doceavo del presupuesto general anual de sueldos y gastos de funcionamiento”, de acuerdo con una resolución de la IM. Esto equivale a un monto de hasta US$ 58 millones, según dijo a Montevideo Portal el edil nacionalista Diego Rodríguez, ya que el total de dicho presupuesto es de US$ 700 millones.

Ante cuestionamientos de la oposición, la directora de Recursos Financieros de la IM, Laura Tabárez, indicó que la comuna no tiene previsto usar la línea de crédito en el corto plazo. En diálogo con La Diaria, la jerarca departamental dijo que la solicitud de dinero es una herramienta que la comuna tiene previsto utilizar “en el momento en el que los ingresos tienen algún descalce ocasional con los gastos”.

Tanto Tabárez como el intendente Mario Bergara fueron convocados a la Junta Departamental para argumentar acerca del pedido. Así, ratificó que esta solicitud “no implica riesgos financieros para el futuro”.

