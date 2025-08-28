Política

Bergara ratificó que línea de crédito pedida por IM al Brou no tiene “riesgos financieros”

Montevideo Portal

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, y la directora de Recursos Financieros de la comuna, Laura Tabárez, comparecieron este jueves ante la Junta Departamental a solicitud de ediles opositores.

Los ediles recibieron a los convocados a la hora 14:30 de este 28 de agosto para que dieran explicaciones sobre la solicitud de una línea de crédito solicitada al Banco República (Brou) por la Intendencia de Montevideo (IM).

Tras la comparecencia, Bergara dijo en rueda de prensa que la instancia fue un “intercambio de visiones” que les dio la posibilidad de “dejar en claro” que la comuna “gestiona esta línea de crédito como lo hacen todas las intendencias desde hace muchísimos años”.

El jefe comunal explicó que la línea de crédito solicitada se utiliza como un “instrumento financiero” para “echar mano cuando tiene necesidades de corto plazo”, pero que “no implica riesgos financieros para el futuro”.

La solicitud al Brou “nace y muere dentro del período de gobierno”, dijo el intendente.

Sobre la situación de la IM, Bergara mencionó que “financieramente hay complejidad” y, a nivel económico, “el panorama de la Intendencia no es demasiado preocupante”, ya que el “nivel de endeudamiento” que tiene la comuna “no es alto”.

Por otro lado, la bancada de ediles del Frente Amplio lanzó un comunicado, en el que “saluda y destaca” la comparecencia al intendente y a la directora de la comuna.

Además, mencionan que ha “quedado clara la confusión” de los ediles de la oposición, quienes convocaron a esta instancia.

Por último, el documento de la bancada rechaza “algunas opiniones” del edil convocante debido a que “no se ajustan a la realidad”. “Montevideo es hoy la ciudad con mayor calidad de vida de América Latina, y eso también se debe a 35 años del proyecto frenteamplista”, sentencia el comunicado.

