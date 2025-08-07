Política

Mario Bergara fue convocado a la Junta Departamental por préstamo millonario al BROU

Montevideo Portal

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, y la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, fueron citados ante la Junta Departamental por el préstamo solicitado al Banco República (BROU).

La resolución del legislativo departamental establece que se hará una sesión extraordinaria en régimen de Comisión General “en día y hora a coordinar”.

Será la primera convocatoria de Bergara como intendente de Montevideo a la Junta Departamental.

“La moción, que fue presentada ante la mesa con las firmas de los 14 ediles de la oposición y luego fue aprobada por unanimidad del cuerpo (31 votos), está fundada en la necesidad de recibir ‘explicaciones respecto al préstamo solicitado al BROU’”, reza el documento.

Tal como informáramos, esta solicitud implica un monto de unos US$ 58 millones.

La moción también establece que “se trata de un tema de significativa importancia para las finanzas departamentales, por lo cual resulta imprescindible contar con información clara y detallada sobre los términos del préstamo en cuestión”.

Diego Rodríguez, edil nacionalista, tuiteó este jueves a raíz de la aprobación de la moción que prevé la comparecencia de Bergara en la Junta. “[La Intendencia de Montevideo] está fundida y no es de buen administrador asumir deuda con un déficit heredado” de la pasada administración, indica el curul.

