Jerarca de MTOP sobre alcohol cero: “Costó mucho poner esta norma y no se va flexibilizar”

Comenzaba el 2023 cuando el periodista argentino Óscar González Oro, en el marco del ciclo Posdata para El Observador, entrevistó al intendente de Maldonado, Enrique Antía, y le consultó sobre la política de tolerancia cero al alcohol para conductores de vehículos. Antía se mostró en contra. En febrero, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, compartió en su cuenta de Twitter un informe de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), con datos recabados del 2013 al 2019, que establece que el 93% de los accidentes de tránsito se dan entre personas que no han tomado alcohol. Actores políticos de diferentes partidos se manifestaron en contra y favor de esta medida, que quedó vigente en 2015 mediante la Ley 19.360.

Por su parte, el coordinador de la zona este del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Carlos Cardoso, dijo a Montevideo Portal que está a favor de la normativa existente. “No creo que haya que flexibilizarla, no quiero discutir con Alejo [Umpiérrez] sobre el tema, no sé en qué posición está. Pero yo comparto la normativa que hay hoy en Uruguay”, expresó el exsenador. Cardoso sostuvo que “hay que mantenerse en cero”.

“La posición del Ministerio de Transporte es la que yo te digo, no va a haber un movimiento a otra dirección. Costó mucho poner esta norma y ahora no se va flexibilizar, porque significa echar para atrás algo que ya se impuso como una lógica en el Uruguay”, señaló.

Según el jerarca, en el país ya se “retrocedió” en tomar alcohol y “quedó impuesto” porque “la gente tiene lógica de que en Uruguay no se puede manejar habiendo tomado alcohol, no se puede tomar ni una gota. Si tomaste alcohol, tomate un Uber, pero no manejes”.

Al ser consultado sobre las localidades en las que la aplicación de Uber o los taxis no son de fácil acceso, Cardoso respondió: “Antes tampoco existía, ¿cómo se iba la gente que había tomado alcohol? Buscaba un mecanismo, buscaba algo, alguien que lo llevara”.

“Si tu dices 0.3, 0.6 o 0.2, ¿cuál es la diferencia? Después de que tomaste algo, ¿no sigues tomando? Cero, cero, cero”, expresó. “Una copa, dos copas, tres copas, ¿cuál es el límite? No hay uno. Después de que alguien se toma una copa, puede decir: ‘Tomo una más y no pasa nada’. ¿Cómo que no pasa nada? No pueden tomar, se terminó”, agregó.