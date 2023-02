Antía cargó contra Salinas por alcohol cero: “Que vaya a San Jacinto a ver si hay Uber”

Política

Enrique Antía, intendente de Maldonado, hizo la semana pasada controvertidas declaraciones acerca de la política de “alcohol cero” implementada en nuestro país desde el año 2015 que prohíbe por completo el consumo de alcohol en las personas que conducen vehículos.

“Yo tengo mi diferencia ahí. Esa medida fue tomada en un momento en donde estaba el Frente Amplio al frente del Gobierno, yo estaba en la Comisión de Transporte del Senado y [Tabaré] Vázquez había tenido éxito con el tema del tabaco y querían prohibir todo. El cero atenta contra aquellas reuniones familiares, en donde tomás una copa o una cervecita. Y, además, antes era 0,3; ese margen te permitía medirte”, dijo el jefe comunal en entrevista publicada por El Observador.

“Agarrabas la práctica, sabías que tomando algo no te daba. Ahora si es cero y tomás un sorbo marchaste, entonces decís ‘bueno, me tomo la botella. Ya que marcho, marcho con todo’”, agregó.

Las palabras de Antía fueron contestadas vía Twitter por el ministro de Salud, Daniel Salinas.

“Error conceptual. Sorry. Alternativas hay: conductor designado, taxi, uber, vans, bus.Todos felices, comieron perdices... y escanciaron ...”, escribió el secretario de Estado en la red social.

Este viernes, Antía fue entrevistado por Informativo Sarandí, y se le consultó acerca de los dichos del titular del MSP. Ante la pregunta, mantuvo sus afirmaciones anteriores.

“Le voy a decir a Salinas que vaya a ver San Jacinto, a La Charqueada, o a Tres islas, si hay Uber”, replicó.

“Hay Uber en Montevideo, pero en Maldonado casi no hay, ni en Colonia o en San José. En Paysandú habrá algunos”, enumeró, y dijo que “el país es muy diferente, y no se puede pensar con cabeza de Montevideo, que todo el país es así”.

Según Antía, “en Maldonado hay pocos Uber y en un equilibrio de pelea constante con los taximetristas” y “ocurre que en los momentos más difíciles los Uber son mas caros que los taxis, y no hay”.

“Yo veo a la salida de determinados eventos a los muchachos caminado por las avenidas, porque no hay Uber. Y a las cuatro, las cinco de la mañana, cuando terminan esos eventos, tampoco hay transporte colectivo”, refirió.

En ese sentido, Antía dijo que ya se ha exigido a organizadores de eventos que “pusieran transporte colectivo gratuito a la salida”, para evitar que los asistentes “salieran por la calle amontonados y pudiera haber algún accidente”.

Por lo antedicho, el jerarca reclamó una “política educativa” sobre consumo de alcohol y manejo, orientada a los jóvenes, algo que —sostuvo— ningún gobierno ha hecho.

“Si me tocara gobernar, iría por el 0,3 [tasa de alcohol en sangre permitida] y encararía de otra manera, con una política educativa”, expresó, para luego incidir una vez más en su argumento de fondo.

“Porque si no, total, tomé un trago y me tomo la botella, porque me van a quitar la moto igual”, dijo, poniéndose en el hipotético rol de un motociclista afecto a la bebida.