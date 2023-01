Antía sobre alcohol cero: “Atenta contra reuniones familiares, donde tomás una copa”

Política

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue entrevistado por el periodista argentino Óscar González Oro, en el marco del ciclo Posdata para El Observador, donde abordó distintos asuntos relacionados con política, el Hotel San Rafael, del puente de La Barra, la temporada 2023 y la política de tolerancia cero al alcohol para conductores de vehículos.

Consultado sobre esto último, dijo: “Yo tengo mi diferencia ahí. Esa medida fue tomada en un momento en donde estaba el Frente Amplio al frente del Gobierno, yo estaba en la Comisión de Transporte del Senado y [Tabaré] Vázquez había tenido éxito con el tema del tabaco y querían...”, “querían prohibir todo”, lo interrumpió González Oro y Antía aseveró: “Querían prohibir todo. El cero atenta contra aquellas reuniones familiares, en donde tomás una copa o una cervecita. Y, además, antes era 0,3; ese margen te permitía medirte”.

Y continuó: “Agarrabas la práctica, sabías que tomando algo no te daba. Ahora si es cero y tomás un sorbo marchaste, entonces decís ‘bueno, me tomo la botella’. Ya que marcho, marcho con todo. Entonces no educa, yo creo que el camino debería ser diferente, con un 0,3 de tolerancia, primero una advertencia, y después sí, te bajo la caña. Y con eso se lograría una mejor evolución de toda la comunidad. Lo probamos acá en un momento, lo hacíamos en Maldonado, pero lo hacíamos con detención de 10, 20 o 30 minutos en el tráfico. Y nos fue re bien con eso”.

Por otra parte, el jefe comunal se refirió a su paso por el Par. “Nunca me aburrí tanto como cuando fui senador y diputado”, dijo entre risas y agregó: “Mucho mejor la parte ejecutiva”. Asimismo, confesó que no tenía un sucesor en la cabeza como reemplazo en la Intendencia de Maldonado.

De larga data

Antía ya se había manifestado en contra de la tolerancia cero en otras ocasiones. En 2019 dijo al programa Fuentes Confiables de Radio Universal que es “necesario” cambiar dicha política; “por encima del 0,3, sí tolerancia cero. Lo decimos con fundamento”, aseguró.

“En Europa hasta hay 0,8. El 0,3 no tiene alteración de ningún sentido. Se puso 0,0 pero se hizo cero campaña de prevención. En Maldonado sí hacemos campañas de prevención con plata nuestra”, afirmó.

“Hay que cambiar la pisada y hacer las cosas diferentes, con tolerancia cero por encima del 0,3 y mucha prevención”, consideró.