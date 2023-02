Umpiérrez citó estudio de la Unasev y defendió que se modifique política de cero alcohol

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, es uno de los ha defendido el cambio en la normativa para que se pueda conducir con 0,3% de alcohol en sangre. En la actualidad, la ley establece que no se pueden ingerir bebidas alcohólicas y, en caso de hacerlo, la persona será sancionada.

En su cuenta de Twitter, el jefe comunal volvió a hacer referencia al tema y citó un informe de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). El estudio, que va desde el año 2013 al 2019, afirma que el 93% de los accidentes de tránsito se dan entre personas que no han tomado alcohol.

DATOS NO PREJUICIOS: 93 % de accidentes son sin alcohol y solo un 1,3 % presentan menos de 0,3 % (que perfectamente podrían ingresar dentro del no alcohol) El prohibicionismo no alteró los porcentajes de participación de alcohol en los siniestros antes y pos 2015 (alrededor 7%). https://t.co/MnEnjI9q4A pic.twitter.com/i40da3yk6a