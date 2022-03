Política

Jefe de Esmade sobre mudanza: “No tengo nada que esconder. No hice nada contra las reglas”

“Es una práctica que se hacía normalmente y no había inconveniente, porque uno paga el servicio”, dijo el militar Gustavo Fajardo, que presentó su renuncia días atrás.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gustavo Fajardo, que presentó su renuncia días atrás, habló sobre la mudanza personal que hizo a un destino no militar con recursos del Ejército.

El País informó este martes que Fajardo decidió utilizar un camión del Ejército, puntualmente uno del Batallón de Ingenieros N° 4, para esa mudanza.

Fajardo presentó una denuncia en Fiscalía por difamación tras la divulgación de fotos de un camión militar y soldados que supuestamente le hicieron una mudanza.

Entrevistado por El Observador, Fajardo explicó cómo fue la mudanza que realizó. “En el Ejército hay un Servicio de Transporte que tiene dentro de la organización una repartición que se dedica a mudanzas, que está reglamentada para Montevideo. Particularmente para los cambios de destino, se tramitan a través de ese servicio, se paga el combustible… También abarca a todo el territorio. Normalmente, para no traer un camión de Montevideo se gestiona un camión de una unidad militar, que fue lo que yo hice. Tenía cajas de mucho valor –no económico, pero de mi vida militar, que quería guardar como recuerdos– y solicité un vehículo bajo esas normas. Esto se aplica desde un alférez a un general”, aseguró.

Consultado sobre el uso del servicio, Fajardo señaló que “es para cambio de destino, pero a veces se utiliza cuando uno tiene una mudanza de un lado a otro”. Además, reconoció que el destino no era para usufructo de tareas militares. “Yo iba a mi último destino, porque a fin de año me pensaba jubilar”, sostuvo.

El general del Ejército sostuvo que este es “un apoyo que siempre se ha hecho cuando uno tiene una mudanza”. “A veces se hace, a veces no. Depende de la voluntad de los jefes, si el camión está disponible o no… En ese momento estaba disponible. Lo hablé con el jefe de la unidad, el Batallón de Ingenieros N° 4. Está todo documentado”, dijo al citado medio.

Además, Fajardo comentó que denunció en Fiscalía un “fotomontaje” que circularon en WhatsApp. “No tengo nada que esconder. No hice nada contra las reglas. Sí, está bien: usé un bien público y pagué para ello. Pero es una práctica que si el camión está disponible… yo hice el pago como corresponde al servicio de transporte”, agregó.

El militar aclaró que las diferencias que tenía con el ministro de Defensa, Javier García, hicieron que pasara a retiro antes, “pero nada tiene que ver con esta situación puntual”.

Sobre si la mudanza es o no acorde a la reglamentación, comentó: “Hay cosas que no son acordes a la reglamentación, sino que es un apoyo que la fuerza le brinda al funcionario. Como lo hace la UTE o como hace OSE con un funcionario. No entiendo qué tanto están buscando”.

“No quiero entrar en pormenores, pero es una práctica que se hacía normalmente y no había inconveniente, porque uno paga el servicio”, añadió.

Por otra parte, Fajardo contó que el ministro García le dijo: “Mire general, yo no comparto que usted haya realizado la mudanza en el vehículo porque yo di la orden de que no quería que realizaran más mudanzas en vehículos militares”. El militar le comentó que “no tenía conocimiento de esa orden”, y García le respondió: “no quiero que vuelva a utilizar un vehículo”. Según Fajardo luego “se terminó el tema”.

La visión del ministro

Javier García dijo el pasado martes en rueda de prensa que “hay disposiciones legales, el Código de Ética Pública” y “hay disposiciones de octubre de 2020 que, ante estas circunstancias, que eran prácticas que existían, pedimos que no se realizaran más. Así lo hicimos saber, que no se podía continuar con este tipo de prácticas”.

El jerarca de Estado sostuvo que el caso “está en Fiscalía porque el general Fajardo considera una figura en el sentido de injurias y se presentó en ese sentido”. Además, comentó que trascendieron “unos WhatsApp que circularon” a los que él tuvo acceso “como tanta gente que le llegó”.

Consultado sobre si se investigará el tema de la mudanza, más allá de la denuncia por difamación, García comentó: “Los fiscales no son de un delito, analizan las circunstancias, entonces si se está en conocimiento de los hechos será la Fiscalía la que analice el contexto, veremos”.

“En cualquier ámbito de la vida profesional las discrepancias, los diferentes enfoques, lejos de hacer mal enriquecen. En el caso particular del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas las discrepancias tienen un límite y ese límite lo fijan la Constitución y la ley. El límite es el mando superior a las Fuerzas Armadas que al final es el que decide, que está constituido por el presidente y el ministro. Allí se terminan todas las discrepancias porque esa es la esencia de la República”, agregó.

En ese sentido, expresó que “las Fuerzas Armadas no funcionan en estado de asamblea ni su conducción es colegiada, por lo tanto, allí está el límite de las discrepancias”. “Yo integro el mando superior de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, me hago responsable de su conducción”, acotó.

García señaló que tuvo una conversación privada con Fajardo, pero prefirió no dar mayores detalles de esa charla.

Al Parlamento

La senadora frenteamplista Sandra Lazo dijo este lunes a Montevideo Portal que “preocupa” la renuncia de Fajardo, y que este “es un hecho no menor atento a las responsabilidades que cumple el Esmade y el grado de cuatro estrellas del general Fajardo, estando en el mismo nivel que los comandantes de cada fuerza”.

En declaraciones a El Observador, el militar señaló: “no compartía ni comparto algunos puntos de vista, así como algunas decisiones tomadas por el ministro”.

Lazo expresó que “el Esmade cumple con el rol de asesoramiento al ministro” y “preocupa este hecho por la investidura de Fajardo”. “En otras oportunidades ha habido divergencias por parte del ministro, como en la venta de predios pertenecientes a la Armada Nacional”, agregó.

La senadora señaló que “no estamos hablando de cualquier paso al costado”, es “alguien que está en calidad asesor”. “No sabemos si eso se debe a temas presupuestales por parte de quien ha dado el paso al costado. Nos parece que amerita, por lo menos, que se nos expliquen los pasos que se dieron”, añadió.

Lazo sostuvo que no ha habido reuniones entre legisladores del FA, pero este martes se reintegrarán al ámbito parlamentario y tratarán el tema.

“Creo que hay que invitar al ministro a la comisión de Defensa Nacional, lo voy a plantear, y que el ministro explique este y otros temas. Amerita ver qué pasa y cuáles fueron esas desavenencias que hubo entre Fajardo y García”, aseveró.