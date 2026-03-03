IM retira pasacalles con frase “el gobierno te mintió”: la explicación que dio la comuna

Locales

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a retirar la decena de pasacalles con la frase “el gobierno te mintió” durante la madrugada del pasado sábado a lo largo y ancho de la capital del país.

Según dijeron desde la comuna a Montevideo Portal, en “la normativa vigente, este tipo de cartelería en la vía pública solo está permitida durante el período electoral”, por lo que “fuera de ese plazo, corresponde su retiro”.

“Estas actuaciones forman parte de las tareas habituales de fiscalización y se desarrollan en función de los recursos disponibles, priorizando aquellos casos que puedan generar riesgos para la seguridad o afectar el uso adecuado del espacio público”, dijeron desde la IM.

Se reportaron avistamientos de los pasacalles en barrios como Punta Gorda, Cordón, Buceo, Tres Cruces, Carrasco, Malvín, entre otros.

En particular, uno fue colocado en las puertas del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), donde trabaja el expresidente Luis Lacalle Pou.

El hecho se dio en paralelo a una reciente encuesta de Opción, en la que la desaprobación de Orsi alcanzó su máximo histórico hasta la fecha, con menos de la mitad de los electores del oficialismo aprobando la labor del gobierno.

Los pasacalles generaron molestia en la interna del Frente Amplio, e incluso fueron criticados por el expresidente de la República Julio María Sanguinetti, quien afirmó que no le “gusta ese tono”.