“No me gusta ese tono”: la postura de Sanguinetti sobre los pasacalles contra el gobierno

El expresidente Julio María Sanguinetti analizó el primer año de gestión de Yamandú Orsi y, si bien valoró el “tono serio, respetuoso y republicano” del discurso ante la Asamblea General, advirtió que el país atraviesa una situación económica “muy al borde” y reclamó mayor prudencia en el manejo del gasto.

El colorado sostuvo que no es momento para crear nuevos organismos y recordó que el año cerró con un déficit de US$ 3.700 millones por encima del anterior. “No es posible seguir acumulando déficit, sobre todo desde el inicio de una gestión”, afirmó en diálogo con el programa Doble click (FM Del Sol).

En ese contexto, dijo que no le “seduce” la idea de crear un Ministerio de Justicia desde el punto de vista institucional, mientras que se declaró “muy contrario” a la Universidad de la Educación por quitar la formación docente de la órbita del Codicen y advirtió que podría generarse una “discordancia” en el sistema educativo al separar la formación de maestros y profesores de los programas que luego deberán aplicar.

Consultado por los pasacalles aparecidos en la vía pública en los últimos días con la consigna “el gobierno te mintió”, el exmandatario tomó distancia del tono, pero coincidió en el fondo del planteo. “No me gusta ese tono de ‘mintió’; creo que sí el gobierno ha incumplido una promesa”, expresó, en referencia al compromiso de “no aumentar impuestos”.

En un contexto que definió como de estancamiento y con señales recesivas en el último trimestre, consideró que el panorama “no es tan rosado” y alertó por empresas que cierran y empleos que se pierden en el segundo semestre. De todos modos, relativizó la polémica por los pasacalles y sostuvo que este tipo de mensajes forman parte de la dinámica política: “Hay todo el derecho a poner carteles”.

En cuanto al proyecto de movilidad para el área metropolitana del que habló Orsi en el Parlamento, Sanguinetti dijo que le “aterroriza” la idea de hacer un túnel en 18 de Julio. “No vamos a descubrir que eso es pura piedra. No sé qué va a pasar ahora, pero cuidado con nuestra principal avenida que ya está complicada, y si le metemos una obra que pare el comercio un año y medio, va a terminar con todo el comercio”, agregó.

Por último, respecto a los niveles de aprobación del gobierno, consideró que no se puede gobernar “mirando la encuesta” y que los vaivenes de la opinión pública son propios de la época. Sobre esto, afirmó que cada presidente tiene su estilo y describió a Orsi como “prudente” y dialoguista, en contraste con el ritmo “vertiginoso” de Luis Lacalle Pou.

