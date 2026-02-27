Desaprobación de Orsi sube, en gran parte por menor apoyo de votantes del FA, según Opción

Política

La consultora Opción publicó este viernes 27 de febrero un informe de opinión pública sobre la aprobación del gobierno de Yamandú Orsi a días de que se cumpla su primer año de mandato.

Un 37% de los encuestados respondió “ni buena ni mala” acerca de cómo evalúa la gestión del gobierno, mientras que el 20% la calificó como “buena” y 23% como “mala”. En los extremos, el 15% dijo “muy mala” y el 3% “muy buena”. El resto de respuestas cayeron en la categoría “no sabe/no contesta”.

Desde julio (segundo trimestre) hasta la fecha, la evaluación positiva pasó de un 30% a un 23%, mientras que la negativa subió de 19% a 38%.

Según el voto en las elecciones de octubre de 2024, la aprobación también fluctúa. Dentro de los frenteamplistas, el 44% tiene una percepción positiva del gobierno, un 40% una neutra y el 13% negativa.

“Al interior del Frente Amplio [FA], esta es la primera vez que menos de la mitad de sus electores aprueba la labor del gobierno; en el trimestre previo, 57% de los frenteamplistas calificaban el desempeño del gobierno en forma favorable. La caída de la aprobación al interior de los votantes del FA es el principal factor explicativo del descenso generado en el total de población uruguaya”, indica la evaluación de la encuestadora, presentada en Telenoche (Canal 4).

Por otro lado, el 61% de quienes votaron a partidos de la coalición republicana perciben negativamente la gestión del frenteamplista. Del resto, el 30% tiene una visión neutra y el 8% una positiva.

Según Opción, el escenario del gobierno de Orsi a un año de su gestión tiene “similitudes” al que enfrentaba la segunda administración de Tabaré Vázquez en 2016, y es “bien diferente” tanto a los dos primeros ciclos de gobierno del FA como al gobierno de Luis Lacalle Pou. “En todos estos casos, los juicios positivos superaban con claridad a los juicios negativos al cierre del primer año de gestión”, indica el análisis.

La encuesta contó con una muestra de 807 casos y fue realizada entre el 17 y el 25 de febrero de manera telefónica.