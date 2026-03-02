“Cobardía política”: Kechichian sobre pasacalles con la frase “el gobierno te mintió”

Política

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian realizó un descargo en sus redes sociales después de que aparecieran decenas de pasacalles con la frase “el gobierno te mintió” se aparecieron en distintas zonas a lo largo y ancho de Montevideo este sábado.

“La cobardía política detrás de un pasacalle sin firma. Las ideas se defienden dando la cara, no con un cartel con claros fines desestabilizadores. La democracia no se merece este accionar”, escribió la legisladora oficialista en su cuenta de X.

Según informó el periodista Leonardo Sarro, el mensaje anónimo se hizo ver en prácticamente “todas las zonas de Montevideo”, y lo atribuyó a una presunta “organización no identificada”.

Se reportaron avistamientos del pasacalles en barrios como Punta Gorda, Cordón, Buceo, Tres Cruces, Carrasco, Malvín, entre otros.

En particular, uno fue colocado en las puertas del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), donde trabaja el expresidente Luis Lacalle Pou.

El hecho se dio en paralelo a una reciente encuesta de Opción, en la que la desaprobación de Orsi alcanzó su máximo histórico hasta la fecha, con menos de la mitad de los electores del oficialismo aprobando la labor del gobierno.