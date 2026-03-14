IM entregó contenedores intradomiciliarios en Carrasco Sur; Azucena Arbeleche recibió uno

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La Intendencia de Montevideo (IM) entregó contenedores intradomiciliarios a más de 2.000 hogares del Municipio E.

De acuerdo con el comunicado de la comuna, se otorgaron 2.281 recipientes a hogares de Carrasco Sur. En la jornada del viernes, se delimitó la zona a: avenida Italia (acera sur), Pedro Murillo, avenida Alfredo Arocena, rambla República de México, rambla Tomás Berreta y la calle Rafael Barradas.

“Se entregaron dos contenedores intradomiciliarios por hogar (reciclables y mezclados) y composteras para quienes lo solicitaron”, notificó la IM.

Esto implica que las basuras para colocar dentro de las casas llegaron a unas 6.231 personas, según el ejecutivo departamental.

Una de las que recibió los nuevos contenedores fue la exministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, según supo Montevideo Portal. La exjerarca pudo ser vista entre los vecinos con su nuevo recipiente para la basura.

Asimismo, la IM comunicó que, como parte de esta iniciativa, se retirarán 134 contenedores de la vía pública en dicha zona.

De la actividad participaron el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, y la directora de Limpieza, Chiara Fioretto. Ambos “brindaron una charla informativa sobre el uso de los contenedores y las composteras, que forman parte del cambio del sistema de recolección de residuos en Montevideo”, señala el texto difundido.

A través de este enlace se puede acceder a los horarios de recolección de residuos para Carrasco Sur.

En tanto, la Intendencia entregó más contenedores en la mañana de este sábado 14 de marzo, en este caso a hogares de los municipios E y F.

La IM ya había repartido recipientes intradomiciliarios en los municipios D, A y G, así como también en el Cerro.

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