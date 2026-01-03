Locales

Hubo incidentes frente a la embajada de Venezuela; funcionario de la prensa fue agredido

Hubo incidentes entre manifestantes opositores y detractores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la tarde de este sábado frente a la embajada de Venezuela, en Ciudad Vieja.

Un hombre se quejaba con un funcionario policial acerca de que otros ciudadanos “estaban provocando”, y uno de ellos le salió al cruce. “No estoy provocando. Soy uruguayo y defiendo la libertad. No estoy provocando. ¡Viva la libertad, y estamos en Uruguay!”, manifestó el oriental, según consignó Canal 5 noticias.

Así, otros compatriotas se sumaron, y comenzaron a vitorear “viva la libertad, carajo”, en alusión a la famosa frase del presidente libertario de Argentina, Javier Milei.

Mientras efectivos policiales intentaban alejarlo, el primero de los manifestantes seguía increpando. “¡Estamos en un país libre!”, afirmó, y en un momento se puso a discutir incluso con los funcionarios del Ministerio del Interior.

Al mismo tiempo, en la vereda de enfrente comenzaron a cantar a coro: “¡Alerta, alerta, alerta que camina el antiimperialismo por América Latina!”.

Momentos después se comenzó a desatar una pelea entre algunos de los presentes, en la que fue agredido uno de los trabajadores de la prensa. En las imágenes que difundió en redes sociales el citado medio, se ve cómo la cámara pierde el equilibrio y cae al piso, mientras alrededor se escuchaban gritos varios.

En otro rincón de Montevideo

Mientras tanto, venezolanos residentes en Uruguay celebraron este sábado en Montevideo la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Bajo la “Concentración de la libertad: ¡Venezolanos en Uruguay, viva Venezuela libre!”, acudieron a la Plaza de la Democracia, ubicada en el barrio Tres Cruces. Allí, los asistentes ondearon banderas de Venezuela, de Uruguay e incluso de Cuba, al tiempo que también llevaron impresa la orden de captura a Nicolás Maduro con su rostro tachado.

Gustavo Becerra, referente del Comando con Venezuela en Uruguay, indicó a EFE que la concentración se organizó para unirse “en una sola voz”. El vocero cuestionó, por otra parte, el surgimiento de convocatorias paralelas en repudio a lo ocurrido en su país: “La lucha nuestra es por la libertad”, afirmó.

El Pit-Cnt y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay convocaron a una manifestación en repudio “al ataque imperialista” de Estados Unidos a Venezuela. También convocó a dicha concentración el Frente Amplio.

A juicio de Becerra, lo ocurrido en Venezuela fue solo el inicio de un proceso que califica necesario, ya que considera que la única manera de que Venezuela salga adelante es “desmontando” el régimen de Maduro.

Por otro lado, consideró “lamentable” y “contradictorias” las declaraciones del gobierno uruguayo, por haber emitido un comunicado hablando de la intervención estadounidense, pero omitiendo “las violaciones sostenidas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

El gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país, entre ellas Caracas.

Con información de EFE

