Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

Internacionales

Montevideo Portal

El presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, publicó la primera foto del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de su captura a manos del Ejército estadounidense en la madrugada de este sábado.

El hecho se dio durante una operación militar ejecutada en la madrugada de este sábado 3 de enero, acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

Tras el trabajo militar, Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados al territorio norteamericano para enfrentar un juicio penal.

En los últimos minutos, Trump publicó en la red social Truth Social una foto de Maduro luego de su captura, con un conjunto deportivo, una botella de agua en la mano, y la vista y oídos tapados, en un buque que lo traslada a Nueva York.

Esto se da luego de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidiera a EE. UU. Una “prueba de vida inmediata” de Nicolás Maduro.

Montevideo Portal