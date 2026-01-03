Política

Frente Amplio y Pit-Cnt convocaron a concentración “en contra de la invasión a Venezuela”

El Frente Amplio (FA) y el Pit-Cnt convocaron una concentración para la tarde de este sábado “en contra de la invasión a Venezuela”.

La fuerza política y la central sindical anunciaron en sus redes sociales que la manifestación iniciará a la hora 18:00 en la plaza de la Libertad, en Montevideo.

“Por la solidaridad con su pueblo. Por la soberanía y la paz”, escribieron desde la cuenta del FA.

Por su parte, el Pit-Cnt anunciaron la movilización de la siguiente manera: “No al ataque imperialista de EE. UU. a Venezuela”.

La medida se da luego de que el Ejército de los Estados Unidos capturará en la madrugada de este sábado al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La operación militar contó con una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

Horas mas tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en redes sociales la primera foto del líder de Venezuela. En la misma, se lo ve con un conjunto deportivo y con los oídos y los ojos tapados.

El presidente estadounidense brindó una conferencia de prensa en la que aseguró: “Queremos la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país. Vamos a gobernarla, esencialmente, hasta que pueda haber una transición”.

