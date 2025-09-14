Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Dos hombres asesinados y un joven de 15 años herido por arma de fuego en Malvín Norte

El hecho ocurrió en las calles Santander y Andrés Bello. De acuerdo con la información primaria, las víctimas fatales tenían 46 y 28

14.09.2025 14:05

Dos hombres fueron asesinados este domingo en el barrio Malvín Norte, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes policiales a Montevideo Portal.

El hecho ocurrió esta mañana en las calles Santander y Andrés Bello.

De acuerdo con la información primaria, dos hombres mayores de edad, de 46 y 28 años, fueron asesinados.

Las víctimas, que se encontraban con un joven de 15 años, recibieron disparos desde una moto con dos ocupantes, que hirieron al menor de edad; fue trasladado al Hospital Pasteur.

Policía aún trabaja en el caso.

\