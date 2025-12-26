Desbordes de basura en Montevideo: cuáles son las zonas con más atrasos en recolección

La Navidad es un momento de tensión para el sistema de recolección de residuos de Montevideo, y este año no fue la excepción.
El paisaje urbano de Montevideo mostró, en diversas cuadras de distintos barrios, los contenedores desbordados de basura, así como también las bolsas y residuos depositados afuera de los vertederos.
El horario de los servicios de limpieza el día 24 de diciembre fue de 5:00 a 19:00, mientras que el servicio se retomó desde las 22:00 de este 25 de diciembre, con el servicio nocturno.
Ya desde hace un tiempo, la Intendencia de Montevideo (IM) publica a diario el estado del sistema de recolección, donde a través de un mapa releva los barrios y calles, en los que indica cuántos días lleva sin levantarse un contenedor.
En este caso, las imágenes publicadas y actualizadas este viernes 26 sobre las 8:00, muestran tanto en negro como en rojo las zonas con mayores atrasos.
En color negro pueden verse las calles que tienen contenedores levantados hace seis o más días, y en color rojo las que tienen cinco días sin levantarse.
Algunos de estos corresponden a las inmediaciones de la avenida Millán y avenida de las Instrucciones, así como al cruce de la avenida Garzón con bulevar Batlle y Ordóñez.
Lo mismo ocurre en casi toda la zona de Punta Gorda y de Carrasco, así como en Malvín Norte en los ejes de la calle Iguá y también de la rambla Euskal Erría.
El área de la avenida Aparicio Saravia y Belloni es otra de las zonas que presenta más atrasos, de acuerdo con la información de la IM.
