Demoras en la recolección: IM explicó los motivos y dijo cuándo habrá un “cambio grande”

Locales

Montevideo Portal

Montevideo atraviesa nuevamente dificultades en el servicio de recolección de residuos, con contenedores desbordados en distintos barrios de la capital durante los últimos días.

Barrios como Jacinto Vera, Brazo Oriental, La Comercial, Aguada, Bella Vista, Cerro y Carrasco figuran entre los más afectados, con recipientes que llevan hasta seis días sin vaciar, según el mapa de la comuna que muestra el estado de los contenedores cada día.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, explicó que la acumulación de basura se debió, en gran parte, a dos factores puntuales: el feriado de Navidad, que interrumpió temporalmente el servicio, y un paro de Adeom durante la negociación salarial de principios de semana.

En diálogo con El País, el jerarca explicó que el servicio de recolección suele detenerse entre la tarde del 24 de diciembre y el 25, pero esta vez la situación se agravó porque el paro, iniciado el lunes 22, se extendió hasta la tarde del 24 y recién se normalizó cerca de las 22:00 del 25 de diciembre.

Frente a la preocupación vecinal, Herou aseguró que la intendencia ya desplegó más de dos decenas de camiones desde la noche del 25 y que, entre hoy y mañana, Montevideo registrará un “cambio grande” en la limpieza de los barrios más afectados.

No obstante, reconoció que este episodio pone al descubierto “una de las debilidades del sistema de la ciudad”, subrayando la necesidad de reformas estructurales en la gestión de residuos.

Parte de ese cambio tiene que ver con la modificación del sistema de clasificación de los residuos que está impulsando la IM, en base al retiro de los contenedores de la vía pública y la introducción de recipientes intradomiciliarios, que ya comenzó a aplicarse mediante un plan piloto en zonas del Cerro.

Según Herou, el objetivo es que al menos el 60% de la población tenga contenedores en sus domicilios, lo que reduciría la basura en la vía pública y aumentaría la frecuencia de vaciado en los puntos que continúen operando.

Para que esta reforma se concrete en su totalidad, el plan depende de la aprobación del Presupuesto 2026 por parte de la Junta Departamental, un trámite que deberá resolverse en los próximos meses.

Montevideo Portal